Kıskançlığımla yüzleştiğim gün özgür kaldım

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Otoriter bir baba, görücü usulü bir evlilik, balayının ertesi günü başlayan kıskançlık krizleri, üzerine kilitlenen kapılar, sonunda panikatak krizleri ve 17 yıl boyunca gittikçe derinleşen bir depresyon hali… Bu uzun ve zorlu yolun sonunda tekrar ayağa kalkan, korkusuzca kendi ile yüzleşen ve bugün başka insanlara kendi yolculuklarında rehberlik yapan bir kadının hikayesi bu…

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Artık orta yaş denilecek yaşlara gelmiş bir kadın o. Bu topraklarda birçok kadınınkine benziyor hikayesinin başı…

Ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geliyor. Kendi deyimiyle büyük ya da küçük olmanın avantajlarını pek kullanamıyor. Otoriter bir babanın yarattığı korku kültürü ile büyüyor. Fiziksel şiddete hiç uğramadığını söylüyor ama en az onun kadar yaralayıcı olan sözlü şiddet hiç eksik olmuyor. “Değersiz olduğum inancıyla büyüdüm. Kurban rolünü seçmiştim. Belki yaşamımda güzel şeyler de oluyordu ancak ben olumsuza odaklı yaşıyordum. Karamsar bir yapım vardı. Tabii bu saptamaları yıllar sonra yaptığım çalışmalarda fark ettim. O zamanlar bunlar bana hayatın normal akışı gibi geliyordu” diyor. Çok sonra gelen bu fark edişlerden biri de ‘yargıladığını yaşarsın’ kuralı ile ilgili... Kendisi 16 yaşındayken, aynı zamanda akrabaları olan karı-kocanın hayatını ve ‘koca’yı nasıl yargıladığını hatırlıyor. “Erkek üniversite, kadın lise mezunuydu. Adam çok kıskançtı. Karısı tek başına dışarı çıkamıyordu. Pencerelerdeki kalın perdeler daima kapalıydı. Üç küçük çocukları vardı ve bazen benden yardım isterlerdi. Bu denli kıskançlığı aklım almıyordu. Ona ‘abla’ diyordum. Ablamla sık sık konuşurduk. Neler yaşadığını, yakında oturan teyzesine dahi gidemediğini anlatırdı. Kocasına kızgınlık hissederdim. Ankara’da iyi bir üniversitede okumuş bir erkeğin daha aydın olması gerektiğini düşünürdüm.” Derken 1987 yılında, 20 yaşındayken, görücü usulü ile baba kucağından koca kucağına bırakılıyor. İlk günler her şeyin yolunda olduğunu düşünüyor ve hatta ilk birkaç gün “Ne iyi ettim de evlendim” diyor. Ancak balayından dönerken hayat bir anda değişiyor. “Sanki eşimin içine başka biri girmişti. Önce balayını geçirdiğimiz gemideki bir görevliye bakmakla suçladı benis. Neye uğradığımı şaşırdım. Suçu hemen kendimde aradım. Acaba baktım mı diye şüphe ettim kendimden” diye anlatıyor. O günden itibaren kıskançlık artarak devam ediyor. Kocası hem kendi ailesindeki hem karısının ailesindeki tüm erkeklerden kıskanmaya başlıyor onu. Babası ve erkek kardeşleri dışındaki herkesten… Sokakta tanıdığı insanlara dahi selam veremez hale geliyor, onları tanımıyormuş gibi yapmaya başlıyor. “Eşimden korkuyordum, olacaklardan korkuyordum çünkü o zamanlar alkol alıyor, sonra da eziyet ediyordu. Sanıyorum onu aldattığımı kafasında kurgulayıp sonra da bunu gerçek zannediyordu” diyor. Gündüz evden çıkamıyor ve kocası gün boyu evi defalarca telefonla arıyor. Ani baskınlar yaparak balkona çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor ve hatta çaktırmadan yatakların altını kontrol ediyor. Artık aynı apartmanda oturan kayınbiraderlerine dahi selam veremiyor. Özellikle unutmadığı bir günü şöyle hatırlıyor: “Eşimin kalabalık bir ailesi var. Bir gün onlarla yemeğe çıktık. Beni öyle bir göz hapsine aldı ki, tabağımdan başka hiçbir yere bakmadım, oyalanabilmek için tabakta ne var ne yok hepsini yedim. Gecenin sonunda eve geldiğimizde yine kıyametler koptu. Yine alkol almıştı ve yine hem garsonlarla hem de masadaki erkeklerle bakışmakla suçlanmıştım. Böyle zamanlarda kapalı alan korkumu bile bile beni yatak odasına kilitliyordu. İşte o zamanlar çıldıracak gibi oluyor, çıkarması için bağırıyor ve yalvarıyordum. Her gün böyle kıskançlık krizleri ile geçiyordu.”



Boşanmayı beceremedim

‘Evliliği yürütmek için kadına fedakarlık yapmak düşer’ anlayışı ile büyümüştü. Ailesine anlatamıyordu. Babasının otoritesinden çekindiği için oraya dönmek istemiyordu. Geliri yoktu. Boşanmış bir kadın olmayı da istemiyordu çünkü ‘Elalem ne der?’ korkusu çok büyüktü. Görünüşte her şeyleri vardı. Kocası varlıklıydı. İnsanların ‘Huzur ve para çok mu geldi?’ demesinden çekiniyordu. Bu arada iki de çocukları olmuştu. Bugün baktığında boşanmayı beceremediğini ve bu bahanelerle kendini aldattığını itiraf ediyor. Bütün bunlarla uğraşırken kocasını iyi bir anında yakalayıp psikiyatriste gitmeye ikna ediyor. O zamanlar hayatta olan ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu’nun kapısını çalıyorlar. İlk deneyimi şöyle anlatıyor: “Önce beni seans odasına aldı. Tüm yaşadıklarımı anlattığımda hiç unutmuyorum, ‘Kocanı hemen içeri çağıralım. Şimdi ikimizden de şüphelenmeye başlar’ demişti. Ancak kocam tedaviye devam etmediği için bir sonuç alamadık.”



Kar yağışından bile korkuyordum

Yıl 2004… Artık depresyonu artıyor ve yataktan çıkamaz hale geliyor. “37 yaşındaydım. Çaresizdim. Ya ölümü seçecektim -ki inancıma göre intihar günahtı- ya da... Bu cümlenin devamını bilmiyordum. Panik atak başlamıştı. Gece olsun, karanlık olsun istemiyordum. Korkuyordum. Kışın karın yağışı bile korkutur olmuştu. Tek yapabildiğim yardım için dua etmekti. Ve bir gün cevap geldi. Her şey değişmeye başladı” diyor. En dibe indiğini düşündüğü anlarda hızır gibi yetişen yardım, oğlunun okulundan geliyor. “Bir gün bir toplantı için okula davet edildik. Oğlumun öğretmeni NLP eğitimi veriyordu ve şehrimize bir uzmanın geleceğini, bizim de kendisi ile birlikte o eğitime katılabileceğimizi söyledi. Bugün saygı ile andığım Tamer Dövücü ile o eğitimde tanıştım. Eşim yalnız gitmeme kesinlikle izin vermezdi. Nasıl oldu bilmiyorum, kardeşimi ikna ettim. O kadar perişan görünüyordum ki belki de eşim bana acıdı ve itiraz etmedi. Eğitimi kardeşimle birlikte aldık. Tamer hoca sayesinde depresyona olumsuz düşünceler yoluyla girildiğini, olumlu düşünceler sayesinde de çıkılabileceğini öğrendim. İlaçları bıraktım. Art arda kitaplar okumaya, araştırmaya başladım. Ben değişiyordum ama eşim aynıydı. Kıskançlık devam ediyordu. Neyse ki gündüzleri dışarı çıkmaya başlamıştım. Küçük oğlumun okulunda kişisel gelişim, anne-baba eğitimleri oluyordu. Bir akrabam ile onlara katılıyorduk.”