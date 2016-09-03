“KiteMercedes by Bilge Öztürk” okulunun sponsoru olan Mercedes-Benz Türk, Akyaka’da 2-3 Eylül 2016 tarihinde “KiteMercedes Weekend” kapsamında gerçekleştirilen kiteboard etkinliğini destekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 20 yıldır, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ise 15 yıldır sponsorluğunu üstlenen Mercedes-Benz Türk, farklı spor dallarının gelişmesine verdiği desteği sürdürüyor.

Geçen yıl Mercedes-Benz Go Bozcaada Festivali kapsamında “Mercedes-Benz Kiteboard Avrupa Şampiyonası”nı destekleyen şirket, bu yıl Türkiye’den ve dünyadan kiteboard sporcuları için bir cazibe merkezi haline gelen Akyaka’nın Akçapınar sahilinde hizmet veren Bilge Öztürk’ün kiteboard okulunun sponsorluğunu üstlendi. Sponsorluk kapsamında okul 2016 yılının başında “KiteMercedes by Bilge Öztürk” ismiyle faaliyete başladı.

2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar sürecek ve sezon boyunca hizmet verecek okulda Mercedes-Benz Türk desteğiyle 2-3 Eylül 2016 tarihinde“KiteMercedes Weekend” kapsamında özel bir kiteboard etkinliği düzenledi. Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan’ın katıldığı “KiteMercedes Weekend” etkinliği pek çok kiteboard sporcusunu ağırladı. Sporcular haftasonu düzenlenen etkinlikte slalom disiplininde yarıştılar.

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mercedes-Benz olarak sponsorluklarımız hep uzun soluklu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 20 yıldır, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ise 15 yıldır sponsorluğunu üstleniyoruz. Son yıllarda Mercedes-Benz’in ürün gamında yaşanan dönüşüm bizim daha genç bir kitle ile bir araya gelmemizi sağladı. Bu yeni kitle ile daha yakın olabilmek adına spora verdiğimiz desteği farklı bir alana daha kaydırdık. Böylece Türkiye’de olduğu kadar uluslararası arenadaki başarılarıyla da adından söz ettiren Bilge Öztürk’ün tecrübesiyle Kiteboard’a destek vermeye başladık. Geçtiğimiz sene Bozcaada’da start alan Kiteboard sponsorluğumuzu bu sene Akyaka’da açılışını yaptığımız KiteMercedes by Bilge Öztürk Okulu‘na taşıdık. Büyük bir ilgi gören okulumuza verdiğimiz desteği, futbol ve basketbolda olduğu gibi uzun seneler sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.





KiteMercedes by Bilge Öztürk’te alanında uzman eğitmenler ve milli sporcular tarafından kiteboard sporunun free-style (akrobasi), Olimpiyat disiplini olan formula ve hydrofoil‘in de aralarında bulunduğu her disiplinde başlangıç, orta ve ileri seviye kurslar veriliyor.



