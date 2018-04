Kıyafeti bana sor!

“Aradığımı bulamadım, kombin yapamadım, tarzımı oluşturamadım” demek yok!

S: Bu sezon her defilede payetli parçalar gördüm. Bunlar sadece gece şıklığı için mi? Gündüz nasıl kullanabilirim?

C: Gündüz payet giymek isterseniz, payetli parça dışındaki parçalar sade olmalı. Aynı renk ailesinden giyinmekte de fayda var. Özellikle işten gece eğlenmeye gidecekseniz o gün payetli parçalara yer verebilirsiniz. Bu konuda çekimserseniz, bluzunuzda payet kullanın ama cesur hissediyorsanız koyu renkte, mat payetleri olan bir ceket gündüz kullanımı için ideal.



S: Yaz yaklaştıkça tekne davetleri de başladı. Özellikle hafta sonu boğaz’daki tekne gezilerine ne giymemi önerirsiniz?

C: Burada yapılan en büyük hata çok şık giyinmek. Aksine rahat parçalar kullanmalısınız. Marin desenlerde bir bluzu spor bir şort ya da etekle kombinleyebilirsiniz. Teknede mutlaka yanınızda bulunması gereken parça rüzgarlık ya da bir ceket. Ayrıca unutmayın teknede topuklular yasak!



S: Her zaman ince bir yapım vardı; Ancak henüz doğum yaptığım için hala biraz göbeğim var. Bu yaz düğünlere ne tarz kıyafetler giymeliyim?

C: Öncelikle dezavantajlarınızı saklamaya değil, avantajlarınızı vurgulamaya odaklanın. Bu durumda ince kollarınızı ve bacaklarınızı göstermek isteyeceksiniz. Bu yüzden bu yaz uzun tuvaletleri unutun. Üstü bol ama feminen ve seksi bir kumaştan altı dar kokteyl elbiselerine yer açın. Topuklularla bacaklarınızı daha da öne çıkarın.



