S: Bu sezon her defilede payetli
parçalar gördüm. Bunlar
sadece gece şıklığı için mi?
Gündüz nasıl kullanabilirim?
C:
Gündüz payet giymek isterseniz, payetli parça
dışındaki parçalar sade olmalı. Aynı renk ailesinden
giyinmekte de fayda var. Özellikle işten gece eğlenmeye
gidecekseniz o gün payetli parçalara yer verebilirsiniz.
Bu konuda çekimserseniz, bluzunuzda payet kullanın
ama cesur hissediyorsanız koyu renkte, mat payetleri
olan bir ceket gündüz kullanımı için ideal.
S: Yaz yaklaştıkça tekne davetleri de başladı.
Özellikle hafta sonu boğaz’daki tekne
gezilerine ne giymemi önerirsiniz?
C:
Burada yapılan en büyük hata çok şık giyinmek. Aksine rahat
parçalar kullanmalısınız. Marin desenlerde bir bluzu spor bir şort ya
da etekle kombinleyebilirsiniz. Teknede mutlaka yanınızda bulunması
gereken parça rüzgarlık ya da bir ceket. Ayrıca unutmayın teknede
topuklular yasak!
S: Her zaman ince
bir yapım vardı;
Ancak henüz doğum
yaptığım için hala biraz
göbeğim var. Bu yaz
düğünlere ne tarz
kıyafetler giymeliyim?
C: Öncelikle dezavantajlarınızı
saklamaya değil, avantajlarınızı
vurgulamaya odaklanın. Bu durumda
ince kollarınızı ve bacaklarınızı
göstermek isteyeceksiniz. Bu yüzden
bu yaz uzun tuvaletleri unutun.
Üstü bol ama feminen ve seksi bir
kumaştan altı dar kokteyl elbiselerine
yer açın. Topuklularla bacaklarınızı
daha da öne çıkarın.