"Kocamdan önce askerlik yaptım"

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Sema Börü'nün yaşam hikayesi filmleri andırır cinsten...

Yazı: Filiz Şeref



Irak’ta 20 yıl neredeyse hiç evden çıkmadan yaşanan bir hayat... İnternet, cep telefonu, iletişim kanalları yasak. Sokaklarda kaçırılanlar, bir kaos ortamı... Altı ay boyunca yapılan mecburi askerlik… Ve sonunda, bir gün çıkan yasayla o dünyadan kurtuluş! Türkiye’ye geldiğinde bir motosiklet kulübü kuran Sema Börü, bir Irak Türkmeni. Yaşadıklarıysa filmleri andırır cinsten.



Irak’ta doğdunuz, büyüdünüz. Saddam dönemini tüm zorluklarıyla yaşadınız. İran ve Körfez Savaşı sırasında henüz çocuktunuz. Peki böyle bir ortamda nasıl bir dünyanız vardı, anlatır mısınız?

33 yıl önce İran Savaşı sırasında Bağdat’ta doğdum. Annem öğretmenlik yapıyordu. Babam da devlet memuruydu; sürekli tayini çıkıyordu. Önce Basra’ya sonra Kerkük’e taşındık. 1990’daki Körfez Savaşı’nda ise Irak-Amerika arasındaki savaştan dolayı ambargo vardı, aynı zamanda askerler her yeri bombalıyordu... Savaş dönemlerini tahmin edersiniz, hep tedirgindik.



Irak’ta bir kadın olarak yaşamak nasıldı?

Çok zordu. Tek başına dışarı çıkamazsın; alışverişe dahi gidemezsin. Hayatım 20 yaşına kadar hep evde geçti diyebilirim. Babam bazen bizi arabayla götürürdü, dükkanının önünde inerdik. Çünkü kadınları kaçırma olayları vardı. Sadece kadınları değil, zenginleri de kaçırırlardı.



Fidye için mi?

Evet. Iraklı muhalif ve bizim çapulcu dediğimiz bir kesim vardı. Silahlarla geziyorlar ve insanları kaçırıyorlardı. Araplar altın takı takmayı çok severler; onları kaçırırlardı. Benim dayımın bile evine baskın yaptı bu teröristler. Dayadılar silahı boynuna ve ‘kızını ya öldürürüz ya kaçırırız ya da bütün mal varlığını verirsin bize’ diye... Bu durum, şu anda da çok yaygın Irak’ta. İş sahibi, firma sahiplerini kaçırıp fidye istiyorlar. Kaçırdıkları insanları ise iğnelerle uyutuyorlar fidye gelene kadar. Para ödendikten sonra aile baygın halde buluyor yakınını. Fidye vermezseniz öldürüyorlar, ölüsünü bile bulamıyorsunuz. Bir de geceleri teröristler evi basmasın diye babam, eniştem, teyzemin oğulları sırayla nöbet tutarlardı. Sahura kalkar gibi annemler kalkıp onlara yemek hazırlardı. Evin altında kocaman mahzenimiz vardı. Pirinç, şeker saklardık; çünkü kıtlığa girebilirdi bir ürün. Elektrik de çok kesilirdi, jeneratör alırdık.



Saddam dünyasında nasıl bir diktatörlük hakimdi?

İnternet yasaktı, cep telefonu yasaktı, uydu yasaktı. Televizyon izleyemiyorduk. Üç tane yerel kanal vardı, zaten ikisi Saddam’ın, bir tanesi de oğlunun kanalıydı. Onların istediği dizileri izleyip şarkıları dinliyorduk. Evlerimize kesinlikle Saddam’ın fotoğrafını asmak zorundaydık. Baskın yapabilirler ve ‘Saddam’ın neden fotoğrafı asılı değil!’ diye sizi içeri alabilirlerdi. Döviz taşımak yasaktı. Paranın üzerinde fotoğrafı var diye parayı yere düşüremezdiniz. Saddam’ın izni olmadan yurt dışına çıkamıyordunuz. Olur da çıkıp geri gelirseniz öldürüyorlardı. Saddam kaçan kızı ve ailesinin bile canını yaktı. Kendi damadını ve torununu taradılar, bir tek kızına kıyamadı. Sonra ‘Ben yapmadım, halkım beni sevdiği için bu hıyaneti kabul etmedi ve bunu yaptı. Benim yapabileceğim bir şey yok, ben de üzgünüm’ dedi. Düğünleri de gizli yapmanız gerekiyordu. Çünkü Saddam’ın oğlu Uday gelini beğenirse alabiliyordu. Zengin bir ailesin, otelde düğün yapılıyor mesela... Uday geliyor ve gelini ya da akrabalarından birini beğenirse alıp gidebiliyordu. Hiçbir şey diyemiyordun. Ya geri bırakıyor ya da öldürüyordu. Saddam’ın tek iyi yanı eğitime önem verirdi. Kıyafetler, kitaplar ücretsizdi. İngilizce eğitim ilkokuldan başlıyordu.



