Yurt dışında, "Türk pizzası" olarak da bilinir. Hemen her yörede bulunabilir, kebap restoranlarının vazgeçilmez lezzetidir. Gaziantep ve Urfa mutfaklarından çıkıp, namı ülkenin her yerine yayılan; sabahın ilk saati ya da gecenin geç vakti, yaz-kış demeden, günün her saati ve her mevsim tüketebileceğiniz bir lezzet; lahmacun. Lahmacunun hamurunu mu, kıtırlığını mı, kıymasını mı yoksa içindeki soğan-yeşillik karışımını mı daha çok seviyoruz, bilmiyorum; ama kesinlikle denenmesi gereken bir lezzet olduğunu biliyorum.
Pişirme Süresi: 5 dakika
Kaç Kişilik: 4-6 kişilik
Malzemeler:
• 1 orta boy soğan (doğranmış)
• 1 orta boy kırmızı biber (doğranmış)
• 1 orta boy yeşil biber (doğranmış)
• 1 orta boy domates (doğranmış)
• Biraz isot
• Biraz sumak
• 1 büyük diş sarımsak
• 3 çorba kaşığı maydanoz
• Biraz kırmızı biber
• 2 çorba kaşığı su
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı
• 1 limon (kabuğunun rendesi kullanılacak)
• 1/2 çorba kaşığı domates salçası
• 1/2 çorba kaşığı biber salçası
• 250 gr dana kıyma
• Tuz ve karabiber
• Lavaş
Nasıl yapılır?
• Doğrayıcının içerisine; soğan, domates, yeşil biber, kırmızı biber, sarımsak ve maydanozları alın.
• Üzerine biraz da su ekleyin ve kapağını kapatıp, tüm malzemeler ufalana kadar doğrayıcıdan geçirin.
• Karışımı büyük bir kaseye alın. Baharatları, limon kabuğu rendesini, domates ve biber salçasını ve zeytinyağı da ilave edip karıştırın.
• Sıra geldi kıymaya. Kıymayı da ekledikten sonra, tüm malzemeler harmanlanacak şekilde elinizle karıştırın.
• Bu noktada, dilerseniz marketten hazır lavaş alabilir, dilerseniz de Youtube kanalımda tarifini bulabileceğiniz Ev Yapımı Lavaş'lar hazırlayabilirsiniz.
• Lavaşı, fırın tepsisine aldıktan sonra, hazırladığınız hafif, sulu ve cıvık karışımdan alın ve kaşığın tersini kullanarak lavaşların üzerine ince bir tabaka halinde sürün.
• Lahmacunları, 200 derecede, önceden ısıtılmış fırında; üst ızgara çalışacak şekilde, fırının en üst gözünde 5-6 dakika pişirin.
• Üzerine limon sıkıp, maydanoz yaprakları ile sararak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Püf noktası: Bu tarifte, lavaşların üzerine koyacağınız kıymalı karışımı ince bir tabaka halinde sürmelisiniz. Miktarı bol tutarsanız, istediğimiz lahmacun görüntüsünden uzaklaşabilirsiniz.
Kaynak : İdilyazar