Heyecan verici görüntüsü ve iri cüssesi ile bu ay Nissan X-Trail ile yolların tozunu attırdık.

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraf: Ersen Çörekçi



Nissan’ın kompakt SUV sınıfındaki amiral gemisi olur kendisi. Heyecan uyandıran yeni dış tasarım, karakteristik çizgiler, vurgulu çamurluk ağızları ve akıcı zarif hatlarıyla dikkat çekiyor. Nissan X-Trail kaslı görünümüyle de beğeni topluyor.



Ön tamponla bütünleşen V formlu heybetli ön ızgara, aracın iri cüssesi ile yola çıktığınızda kendinizi güvende hissetmenizin kaynağı oluyor. Krom ve siyah plastikle şekillenen ön ızgara X-Trail’in gövde rengiyle kontrast oluşturarak ön plana çıkıyor. Ön farlar yeni bumerang formlu gündüz farlarıyla tamamlanıyor. Sky Pack ve Design Pack donanım seviyelerinde halojen farlara yer verilirken Platinum donanım seviyesinde BI-LED Far Sistemi devreye giriyor.







X-Trail’de BI-LED Far Sistemi, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan Adaptif Far Sistemi’yle destekleniyor. Puslu ve yağmurlu havalara teslim olduğumuz bu günlerde görüş kalitemizi arttırıyor.



Yenilenen ve yuvarlak yerine dikdörtgen bir forma kavuşan, ön tamponun alt köşelerine entegre edilen ön sis farları tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.



Ön-arka tampon sensörleri revize edilen araçta arka stop grupları da elden geçirilmiş ve LED teknolojisiyle modernize edilmiş.



X-Trail’in renk yelpazesi de çok geniş. Var olan gövde renklerine Bakır Kahve, Magnet Kırmızı, Blazer Mavi ve Bronz Kahve olmak üzere dört yeni renk daha eklenmiş.







İçinde huzur var!

Ferah iç mekanı ise yoğun trafik sıkıntısını bile unutturuyor. D formlu alt kenarı düz direksiyon simidi giriş-çıkışları kolaylaştırırken aynı zamanda daha sportif bir his ve görünüm sunuyor. Orta konsolun sol ve sağ yanına deri kaplı birer ped konumlandırılırken, torpido gözünün üst kısmı daha modern ve kaliteli bir yüzeyle kaplanmış. Havalandırma ızgaraları ise yeni parlak siyah yüzeyle daha modern ve kaliteli bir görünüm sunuyor. Kapı döşemelerinin çeşitliliği arttırılırken iki koltuğun ortasındaki kol dayama yerinin ve saklama alanının tasarımı da yenilenmiş. X-Tronic otomatik şanzımanlı versiyonların yeni deri vites kolu da iç mekandaki kalite algısına katkı sağlayan detaylardan biri olarak dikkat çekiyor. Sonra açıyorsun müziğin sesini ve yola çıkıyorsun.