Konu tatsız ancak üzerine konuşulması şart... Cinsel taciz insanlığın bir gerçeği ve çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı, böyle bir olay yaşandıysa bunu nasıl fark edeceğimizi bilmek zorundayız. Bu konuda en büyük iş ise annelere düşüyor.

Yazı: Mürsel Çavuş



Sekiz yaşında bir çocuk karın ağrısı ve kabızlık şikayetiyle hastanenin pediatri kliniğine götürülüyor. Muayenesi yapılıyor, anlamlı bir neden bulunamayınca çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendiriliyor. Çocuk sürekli eve hırsız gireceği korkusu yaşıyor, yalnız kalamama, kardeş kıskançlığı, sık ve uzun el yıkama benzeri obsesif davranışlar gösteriyor, annesiyle çatışıyor. Aile hastaneye getirip götürme zorluğundan tedaviyi yarıda bırakıyor. Çocuk 12 yaşında tekrar psikiyatri polikliniğine geldiğinde korkuları, uykuya dalmakta güçlüğü ve sinirlilik hali hala devam ediyor. İnsan resmi çizmesi istendiğinde, yedi yaşındaki bir kızı çiziyor ve onunla ilgili şu öyküyü aktarıyor: “Eskiden küçük bir kız varmış, çok mutluymuş, bir gün gelip ona kötülük yapılana dek. Bu kişi kötülüğü ömrü boyunca Ayşe’ye yapmış, hayatını zindan etmiş. Bu kişi ona tecavüz ediyor ve bu kişi onun dayısı. O da bunu kimseye söyleyemiyor, sadece kendi biliyor. Bir gün dayısı evleniyor, tam kötülüğü annesine anlatacakken dayısının çocuğu olacağını öğreniyor ve kimseye söyleyemiyor.”



Çocuğa, “Başından böyle bir şeyler geçen birisini tanıyor musun?” diye sorulduğunda kendisinin başından böyle bir şey geçtiğini, dayısının altı yaşından beri bunu yaptığını, dayısı evlendikten sonra bunun bittiğini anlatıyor.



Bu gibi olaylar birçok çocuğun başına geliyor, birçoğu ortaya çıkmadan yıllarca sürüyor. İnsanların, özellikle ebeveynlerin bu konuda neler yapacağını bilmesi ise çok önemli.



Çok iyi bir gözlemci olun

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar cinsel tacizi şöyle tanımlıyor: “Çocukta cinsel istismar, yetişkinin çocukla ilişkiye girmesi veya cinsel herhangi bir davranışa girmesi olarak tanımlanıyor. Pornografiye maruz bırakma, çocuk pazarlama, teşhir, çocuğu çıplakken izleme, ensest ilişki, oral temas, cinsel organlara dokunmaya zorlama da bu kapsamda.” Bunun ağır bir travma olduğunu söyleyen Koçkar, uygun yardım ve tedaviyle çocuğun ağır psikolojik sorunlar yaşamadan süreci atlatmasının mümkün olabileceğini ancak çocuğun özelliklerine göre de etkilerin değişiklik gösterebileceğini söylüyor.

Uzm. Psk. Çift ve Aile Terapisti Şirin Atçeken, cinsel tacizi anlayabilmenin her zaman çok kolay olmadığını, bu sebeple ebeveynlerin çocuklarını iyi gözlemlemesi gerektiğini söylüyor. Atçeken, gözlemlenen fiziksel işaretleri şu şekilde sıralıyor: Çocuğun genital bölgesinde veya ağzında tahriş, kanama, yanma hissi, şişme, morarma, iç çamaşırlarında kan veya lekeler olması, otururken veya yürürken zorlanma, tekrarlayan idrar yolu veya mantar enfeksiyonları... Davranışsal işaretler ise; okula veya bazı yerlere özellikle gitmek istememe, bazı kişilerle görüşmekten ısrarla kaçınmak, fiziksel temastan aşırı rahatsız olma, irkilme, uyku bozukluğu yaşama ve kabuslar görme, depresyon, kaygı bozukluğu veya travma sonrası stres bozukluğu belirtileri, içe kapanma veya aşırı agresif olmanın yanı sıra yaşına uygun olmayan cinsel içerikli bilgiye ve davranışlara sahip olmak.



Belirtiler görmezden gelinmemeli

Doç. Dr. Koçkar, cinsel istismara özgü bazı belirtilerin olduğunu yine de belirtilerin “Tamam bu istismardır” dedirtmediğini söylüyor: “Her türlü dışa ve içe yönelik belirtiler istismarı işaret edebilir. Özellikle başta olmayıp, bir süre sonra ortaya çıkan ya da sinsi sinsi gelişen belirtiler istismarı düşündürüyor. Okul başarısını oldukça iyi götüren bir çocuk birden konsantrasyon bozukluğu, dalgınlık, davranış sorunları, başarıda azalma gösterdiği zaman, ‘ne oluyor bu çocuğa’ diye düşünmek gerek” diyor ve ekliyor, “Çocuğun bedenini göstermek istememesi, yalnızken bile bedeniyle karşı karşıya gelmek istememesi, morlukları, yara bereyi gizlemeye çalışması fiziksel belirtiler sayılabilir.”

Koçkar, cinsel istismar sonrası ortaya çıkabilecek psikopatolojilerden birisi olan travma sonrası stres bozukluğunun belirtilerinin de -yani korku veya irkilme tepkileri gibi- gözlenmesini öneriyor. Çünkü bu durumda hem fiziksel hem de duygusal istismardan söz ediliyor. Dolayısıyla bilişsel ve ruhsal gelişimi etkilememesi için çocuğu çok yönlü takip etmek gerekiyor.



Net kurallar ve sınırlar olmalı

Doç. Dr. Koçkar, çocukları korurken yapılması gereken en önemli şeyin onların kendilerini koruyabilmelerini sağlamak olduğunu belirtiyor: “Çocuğa güvende olmasını sağlayabilecek bilgi ve becerilerin verilmesi şart. Çocukların çoğunlukla tanıdıkları bir kişi tarafından zarar gördüğü gerçeğini göz önünde bulundurarak, hem yabancılara hem de tanıdıkları kişilere dair net kural ve sınırları bilmeleri gerek. Çocukla olan iletişimin de açık ve güvenli olması gerek. ‘Son zamanlarda merak ettiğin veya canını sıkan bir şey var mı?’ tarzında sorular büyük ipuçları taşıyabilir.”



Bir diğer önemli nokta, çocukların diğer insanlarla olan ilişkileri.. Tehlikeli yabancılar’ kavramının çocukların kaygılanmalarına neden olan bir kavram olduğunu söyleyen Koçkar, bunun yerine yabancıların yanında güvende olmaya dair kurallardan bahsetmeyi öneriyor.



Kendini korumayı sizden öğrensin

Çift ve Aile Terapisti Şirin Atçeken, “Eğer çocuğunuzda belirti gözlemliyorsanız onunla mutlaka yaşına uygun şekilde iletişime geçmeniz gerek” diyor. Çocuğunuzu cinsel tacize karşı eğitmek için küçük yaşlardan itibaren, sık sık yeri geldiğinde çocuğunuzla şu konuları konuşmanızı öneriyor.

• Çocuklarınıza bedenlerini ve cinsel organlarının isimlerini öğretin. Bazı beden bölgelerinin özel ve mahrem olduğunu anlatın.

• Bu bölgelere (cinsel organlar, göğüsler, popo gibi) başka insanların bakmaması ve dokunmaması gerektiğini anlatın. Eğer birisi oralara dokunursa ‘hayır’ demeye hakları olduğunu söyleyin.

• Tacizciler genellikle çocukları yaptıklarını başkalarına söylememek konusunda tehdit veya bunu aralarında bir sır olarak saklamak konusunda manipüle ederler. Bu sebeple çocuğunuzla size her şeyi hatta başkalarının “Sır olarak saklayalım” dedikleri şeyleri bile anlatabileceklerini söyleyin.

• Size bunları anlatırlarsa başlarının belaya girmeyeceği konusunda onlara güvence verin ve bu söylediğinizin arkasında durun. Onlara kızmayın ve asla böyle bir şeyden dolayı onları cezalandırmayın.

• Çocuğunuz sizinle bir şey konuşmak istediğinde mutlaka ona zaman ayırın. Böylece zorda kaldıklarında size gelebileceklerini ve sizin de onları tüm kalbinizle dinleyeceğinizi öğrenmiş olurlar.

• Çocuğunuz ergenlik çağına geldiğinde de cinsel taciz ve güvenlik konularını onunla konuşmaya devam edin. Zor durumda kaldığında size gelebileceğini, sizinle rahatlıkla konuşabileceğini bilmesi önemlidir.

• Sadece kendileri değil, arkadaşlarının başına da cinsel taciz veya güvenlikle ilgili bir mesele geldiğinde bunu da arkadaşlarını korumak için sizinle paylaşabileceklerini söyleyebilirsiniz fakat sizinle paylaştıklarında onları yargılamamanız ve yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz de gerekli.

• Ergenlerle cinsel şiddet konusunda daha açık konuşabilirsiniz. Birçok ergen bunun farkında olmayabiliyor. Faillerin çoğu zaman tanıdıkları kişiler olabileceği ve özellikle sosyal medyada dikkatli olmaları, tanımadıkları kişilerle buluşmamaları konusunda onları uyarın.

