Köpeklere Fransız öpücüğü!

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Fotoğrafçı Chris Sembrot'un 'Köpekler Aşkına' adlı son projesi, dört ayaklı dostlarıyla öpüşen insanları gösteriyor.

Aşağı yukarı bütün köpek sahipleri eve geldiklerinde köpeklerinin ıslak ama içten öpücüğünden daha iyi bir karşılama olmadığını söyler. Ama Philadelphialı fotoğrafçı Chris Sembrot’un ‘Köpekler Aşkına’ adlı projesindeki yarım düzine fotoğrafta, bazı insanlar köpeklerine ‘Fransız öpücüğü’ vererek, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyor. Çoğu insan böyle bir manzara karşısında iğrense de Sembrot hedefinin insanlara bu tür karşılıksız sevgi örnekleri göstererek fikirlerini değiştirmek olduğunu vurguluyor. “Oksitosin seviyeleri yükseliyor, kan basınçları azalıyor ve kendilerini daha iyi hissediyorlar” diyen Sembrot’a göre bu öpüşme köpekleriyle yaşayan insanlar için de faydalı. Öte yandan köpeklerin salyasının, insanlarda diş eti hastalığına sebep olan bakteriler barındırdığı biliniyor.