Rüyada vurulmak, rüya tabirlerinde hayırlı olarak yorumlanmaz. Sıkıntılı dönemlere işaret eden bu rüya, rüya sahibini sıkıntıya düşürecek olaya dair uyarır. Rüyada vurulmanın nasıl gerçekleştiğine göre anlam değişse de genel olarak hüzün, ihanet, maddi sıkıntılar, yaşanacak kötü bir dönem ve hayal kırıklığı gibi anlamlar taşır. Rüyada vurulma ile ilgili çözümlemelere daha kapsamlı bir şekilde bakacak olursak.

Rüya tabirlerinde rüyada vurulmak olumsuz olarak yorumlanır. Yaşanacak hayal kırıklıklarına, işlerin bozulmasına, maddi zarara, borçlanmaya, ihanete ve yıpratıcı bir döneme işaret eder. Bazı rüya tabircileri rüyada vurulmanın uyarı niteliğinde bir rüya olduğunu söyler. Bu durumda kişi maddi durumuna dikkat etmeli, güvendiği insanları sorgulamalı, beklenti duyduğu işleri ertelemelidir. Rüyanın anlamı nasıl bir aletle vurulduğuna, vurulduktan sonra verdiği tepkiye göre değişiklik gösterir.





Rüyada Tabanca İle Vurulmak

Rüyada vurulmak eğer tabanca ile gerçekleştiriliyorsa, tabancayı tutan elin kim olduğu fark etmeksizin; sevilen, aşk duyulan kişiden karşılık görülemeyeceğine, ihanete uğrayacağına, kalp kırıklığı yaşayacağına işaret eder. Eğer kişi evli ise eşi ile yaşayacağı sorunlara delalet olarak yorumlanır. Bu sorunların sebebi işteki aksaklıklar olacaktır. Çünkü tabanca ile vurulmanın bir diğer anlamı iş yerinde yaşanacak maddi sıkıntıların eve yansıyacağı şeklindedir.





Rüyada Tüfek İle Vurulmak

Rüya sahibinin tüfek ile vurulduğu durumlarda, rüyada vurulmak büyük bir ihanete delalettir. Kişi, hiç beklemediği bir insanın büyük bir ihanetine uğrayacaktır. Bu durum sonucu büyük sıkıntılar yaşanacak ve çok yıpratıcı bir sürece girilecektir. Rüyada tüfek ile vurulan kişi etrafındaki insanlara dikkat etmeli, en çok güvendiği kişileri sorgulamalıdır.





Rüyada Vurulmak ve Ölmek

Rüyada vurulmak ve ölmek oldukça olumlu anlamlara gelmektedir. Rüya sahibi olan kişinin ömrünü uzatan rüyalardandır. Rüya sahibinin uzun bir hayat yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyadakinin tersine kişi, uzun ve güzel bir hayata sahip olacaktır.





Rüyada Vurulmak ve Ölmemek

Rüyada vurulmak ve ölmemek rüya sahibinin büyük bir tehlike atlatacağı anlamına gelir. Bu tehlikeyi kişi, şansı sayesinde atlatacaktır. Rüya aynı zamanda şans anlamına gelir. Şans ile elde edilecek bir kazanca, büyük bir mülk sahibi olmaya işaret eder.





Rüyada Arkadaşı Tarafından Vurulmak

Rüyada vurulmak, vuran kişi rüya sahibinin arkadaşı ise; çift anlamlıdır. İlk tabir rüyanın terse çıkacağı yönündedir. Bu durumda kişi iyi dostluklar kuracak ve bu dostluklar uzun yıllar boyunca sürecek şeklinde yorumlanır. İkinci anlamı ise rüyanın çıkacağı şeklindedir. Rüya sahibi bir arkadaşının ihanetine uğrayacaktır.





Rüyada Akrabası Tarafından Vurulmak

Rüyada kişi akrabası tarafından vurulduğunu görüyorsa, rüyada vurulmak, kişinin kendisine çok yakın olan bir kişi tarafından göreceği bir kötülüğe işaret eder. Yapılan kötülük sonucu rüya sahibi çok üzüleceği bir dönem yaşayacaktır. Bazen de rüya, akrabalardan uzaklaşma, bir akraba ile iletişimi sonlandırma olarak yorumlanır.

