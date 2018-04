Kovayla buz döktük bitti mi?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Geçtiğimiz ay onlarca ünlü-ünsüz isim buzlu su dolu kovaları başlarından aşağı döktü ve ALS hastalığı, böylece gündeme oturuverdi. Biz de 15 yıl önce bu hastalığa yakalanan ALS Derneği’nin başkanı İsmail Gökçek’in eşi Adalet Gökçek ile, hastalığın bir hayatı nasıl değiştirdiğini konuştuk.

Yazı: Gülru İncu



Hayatın ne kadar anlamsız olduğunu düşündüğümüz, sürekli bir şeylerden şikayet ettiğimiz, küçük mutlukların değerini göremediğimiz zamanlar vardır... Ama hayat gün gelir bambaşka bir yüzüyle çıkıverir karşımıza ve biz en yakınlarımızın yanımızda olup sadece nefes almasının bile ne kadar büyük hediye olduğunu idrak ederiz. Ve fırtınalar dinip ilk şoku atlattığımız zaman, eskisinden daha güçlü adımlarla ilerlemeye başlarız. ALS Derneği’nin başkanı İsmail Gökçek’in eşi Adalet Gökçek de bir gün böylesine kötü bir sürprizle karşılaşmış. İsmail Gökçek o zamanlar Sakaryaspor’da yardımcı antrenörmüş. “Önce İsmail’in kollarında seyirmeler başladı. Ablam MS hastası. İsmail’deki kas seyirmelerini görünce hemen doktora gitmesini istedi. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne gittik ve nörolog Prof. Dr. Halil Atilla İdrisoğlu ile görüştük.”

İsmail Gökçek, hastalığını öğrendiği zaman eşinden iki ay gizlemiş, bir türlü söyleyememiş. Bir gün dayanamamış Adalet Gökçek, zorlamış kocasını. İşte o günü hiç unutmuyor: “Yatak odasına gittik ve ağlamaya başladı. O zaman çok ciddi bir şey olduğunu anladım ama ilk aklıma gelen kanserdi. ALS olduğunu söyledi. Birbirimize sarıldık ve ağladık. Çok zor günlerdi. Hayatımız bir günde 180 derece değişti.” İsmail Gökçek, Adalet Gökçek’e göre daha kolay kabullenmiş durumu. Adalet Gökçek ise ilk iki sene kimseyi görmek ve kimseyle konuşmak istememiş. Sonra kabullenmiş çaresizce. “ALS evimizin davetsiz misafiri, inşallah bir gün evimizden gidecek” diyor. İki oğlu olan çift, küçük oğullarına da uzun süre hastalıktan bahsedememiş. “Küçük oğluma önceleri söylemedik babasının hastalığını ancak yanında olmadığım bir gün televizyondaki bir programdan öğrenmiş durumu. Çok ağlamış. Şimdi ikisi de büyüdü artık. Babalarına saygıları, sevgileri sonsuz.” Eşine ilk günkü kadar aşık bir kadın Adalet Gökçek, onun adını söylerken sesi titriyor. “İsmail evimizin direği, eşim. Evi de derneği de o yönetir, söz sahibi odur” diyor. Hastalık dolayısıyla zamanla bedensel yetilerini kaybetmeye başlamış İsmail Gökçek. Zorlu günler de yavaş yavaş hayatlarını zora sokmaya başlamış. “Hastalığın erken dönemlerinde solunum fonksiyonu normal olmakla birlikte hastalık ilerledikçe nefes darlığı ortaya çıkıyor. Hastalar sık uyanıyor veya sırtüstü pozisyonda rahat uyuyamıyor. Solunumda problemler artınca, nefes borusuna bir tüp takılması suretiyle solunum işlemi yapay olarak, ventilatör adı verilen cihaz yardımı ile sürdürülüyor. İsmail hastalığının yedinci yılında bu uygulamaya ihtiyaç duydu.”

İsmail Gökçek aslında şanslı bir adam. Ailesi her zaman yanında olmuş. “Hayatı her haliyle yaşayan bir aileyiz biz. Tatillere de çıkıyoruz ancak kaldığımız yerlerin düz ayak ve tekerlekli sandalyenin geçebileceği genişlikte olması lazım. Beraber film izlemeyi çok seviyoruz. İsmail futbol maçlarını da hiç kaçırmaz, tüm yorumları izler.”



“Hastalıktan sonra dernek kurduk”

İsmail Gökçek ve eşi Adalet Gökçek, ALS teşhisinden sonra bu konuda bir şeyler yapmaya karar vermiş ve kolları sıvamış. Önce Bakırköy Belediyesi’nden bir yer istemişler. Belediye 18 metrekarelik bir konteyner vermiş onlara. Şimdi ise 200 metrekarelik bir yerde ALS hastalarına ve hasta yakınlarına yardım etmeye çalışıyorlar. Bu dernek her ikisi için de en büyük moral kaynağı. Gökçek çifti her sabah derneğe gidiyor aksatmadan. “Hastalık derneklerini genelde doktorlar kurar ama biz bunu değiştirdik. Burada bir hasta dernek kurdu. O yüzden derneğimizin bir özelliği de hasta ve hasta yakınlarıyla kurulan bir dernek olması.” Bu dernekte hasta yakınlarının çocuklarına burs da veriyorlar. Derneğin ALS hakkındaki yeni gelişmeleri anlattığı üç ayda bir yayınlanan bir de dergisi var. Gökçek, bu noktada en önemli noktanın hasta yakınlarını bilgilendirmek olduğunun altını çiziyor. Dernekteki tek eksikliğin ise ‘insan’ olduğunu söylüyor. “İnsanlar hayatlarına hastalığı sokmak istemiyor. Hastalarını kaybeden insanlar ise derneğe gelmek istemiyor. Eskiden onları eleştiriyordum ama çok daha detaylı düşündüğüm zaman onlara hak veriyorum, çünkü hep aynı şeyi hatırlıyorlar.”