17 yaşında hamile kalmış bir kız çocuğunun hikayesi...
Yazı: Filiz Şeref
Meryem Uzerli’nin hamileliğinden sonra, bekar annelik konusu gündemimize düşüverdi. Gülce Güçer de 19 yaşında çok genç bir bekar anne. Haliyle olayı çok daha sarsıcı ve derinden yaşamış. Ama özellikle ailesinin desteği ile tüm olumsuzlukların üstesinden gelmeyi başarmış.
Lise son sınıfa giden bir genç kız... Topallayan, iki ileri bir geri gidip duran bir ilişkinin pençesinde... Üç ay hastanede yatıyor, kanser olduğunu sanıyor. Ve hiç umulmayan, beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor; hamile olduğunu öğreniyor. Oysa doktorun bahsettiği gebe kelimesinin ne anlama geldiğini bile idrak edemediği bir yaşta. “Hiç beklemediğim bir anda oldu. İşin daha ironik yanı doktor benden önce annemi çağırdı odaya, çünkü reşit değildim ve annem benden önce öğrendi hamile olduğumu” diyor. Bekar anneliğin gündeme geldiği bu günlerde, fazlasıyla genç bir bekar annenin hikayesine tanık olduk.
Hamile olduğunu nasıl öğrendin?
Sürekli bayılıyordum. Epilepsi dahil birçok hastalıktan şüphelendiler. Ama nedenini bulamadılar. Üç ay boyunca hastanede yattım. İlk önce ‘gerilim tipi baş ağrısı’ dendi, sakinleştiriciler verildi bana. Antidepresan da kullandım, MR’a da girdim... Bir gün hastanede, odasına annemi çağırdı doktor. Annem bir saat geçmesine rağmen çıkmadı odadan. Sonra içeri “Biz niye bekliyoruz?” diyerek bir kadın girdi. Çıktı ve, “İçeride bir kadın var, kızının bir hastalığı çıkmış, ağlıyor” dedi. Annem yaşam koçudur ve hep mantığıyla hareket eder... Odaya girdim hemen. “Anne ne hastalığım var?” dedim. “Sakin ol” dedi, ellerimi öpmeye başladı ve doktor, içinde geçen terimlerin anlamını bile bilmediğim bir konuşmanın ardından ‘gebesin’ deyiverdi. “Yani?” dedim, “Yani hamilesin” dedi.
Nasıl bir tepki verdin?
İlk hatırladığım korkuydu. Çünkü bir can taşıma fikri, o sırada sanki midemde bir canavarla yaşıyormuşum gibi hissettirdi. Bu arada yasal kürtaj süresini geçmiştim; Aslan’ı öğrendiğimde 21 haftalıktı.
Bayılmaların dışında sana bunu belli edecek hiçbir belirti yaşamadın mı peki?
Regl olmamak, bulantılar, kusmalar vs. Hayır, hiç ihtimal vermemiştim. Her kadın gibi her ay düzenli bir şekilde periyodum ilerliyordu. Bunun genetik bir şey olduğunu ve az da olsa görülebildiğini öğrendim sonra. Göbeğim çıkmamıştı, hatta zayıflıyordum.
O gece nasıl geçti?
O akşam tuvalete yalnız girememiştim mesela, yapamadım. Hep annemi çağırıyordum yanıma, çünkü korkuyordum. Hamile olan bir kadın elleri göbeğinde uyur ya; ben dokunmamak için uğraşıyordum. Çünkü rüyama giriyordu ve kendimi suçlu hissediyordum. Yastığa başımı koyduğumda, vicdanım diyordu ki, “Sen ne yapıyorsun, içinde bir can taşıyorsun, günah bu yaptığın” ve ben yine artan bir suçlulukla bebekten korkuyordum.
Ertesi gün neler oldu?
Sabah hastaneye gitmeden önce anneme avukata gitmek istediğimi söyledim; madem bir birey şu anda, bebeğin yasal haklarını öğrenmek istiyordum. Sabah avukata gittik. Çok hassasım tabii, öğreneli 24 saatten az bir zaman olmuş... Ve avukattan “Yapmasını biliyordun korunmasını mı bilemedin, ben 50 yaşındayım bir tane kürtajım yok” cümlelerini duydum. İnanamadım. Bu çok ağır geldi...
Aslan şu anda iki yaşında. Fazlasıyla hareketli ve neşeli bir çocuk. Elbette annesinin de gözbebeği. Gülce’nin sırtında oğlu Aslan’a ithafen A harfi ve altında İngilizce olarak “Birini
sürekli kalbimde hissedecek olmak huzur verici” yazıyor.