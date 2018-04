Kendinizi mutlu edebilmeniz aslında çok kolay! Sıraladığımız maddelere bakın, çalışmalara başlayın…

Yeni yerler, yeni insanlar, yeni kültürler, yeni lezzetler hayatınıza mutlaka yeni bir motivasyon katacak! Küçük bütçeler ayırarak da bir şeyler yapabileceğinizi unutmayın!



• Evinize ya da işe giderken yürüyebileceğiniz mesafeden yürüyün ve mümkün olduğunca merdiven kullanın.

• Katı yağ kullanmayın. Abartmadan zeytinyağı kullanın.

• Zerdeçalı hayatınıza ekleyin. Tadı çok baskın olmayan bu bitkiyi aktarlardan toz halinde alarak zeytinyağı kullandığınız yemeklere pişmeden önce az miktarda ekleyin. Çok kısa süre içinde daha az hastalandığınızı ve daha dinç hissettiğinizi fark edeceksiniz.

• Yoğurdunuzu mümkünse evde yapın.

• Tahıllı ekmek tüketin.

• Su tüketiminize dikkat edin.

• Alkolü sınırlandırın.

• Organik beslenin.

• Çikolata yiyecekseniz bitter olanları tercih edin.

• Sebzeleri çok fazla pişirmeyin ve hatta çiğ olarak tüketin.

• Evdeki temizlik malzemelerini azaltın. İçeriği en doğal ürünleri evinize sokun.

• Düzenli uyuyun.

• Öğün atlamayın.

• Sigara içmeyin.

• Gazlı içecekler yerine soda tüketin.

• Her gün bir fincan yeşil çay için.

• Satın alacağınız ambalajlanmış gıdaların üzerindeki etiketleri mutlaka okuyun. Paketin üzerinde; içindekiler, kalori, mineral, vitamin ve besin içerikleri ile üretim ve son kullanma tarihleri yazmayan ürünleri almayın.

• Palm yağı içeren ürünlerden uzak durmaya çalışın.

• Yemek yaparken kızartma yerine fırın, ızgara, buğulama ve haşlama gibi yöntemleri tercih edin.

• Etlerin görünür yağlarını temizleyin. Tavuk ve balığın yağlı olan derisini yemekten kaçının.

• Yemeklere fazladan tuz eklemek yerine baharat ve limon kullanın.

• Yarım yağlı veya yağsız süt ve süt ürünleri kullanın.

• Porsiyonlarınızı küçültün.

• Paraben içeren bakım ürünlerini kullanmayın.

• Seks hayatınızı ihmal etmeyin. Vücuttaki hormon salgılarının düzenli şekilde devam etmesi için de gerekli bir aktivite.

• İş kaynaklı stres yüzünden olumsuz düşüncelere kapılmayın. Bir sene sonrasını hayal edin.

• Her okuduğunuz diyeti uygulamayın. Kemik sağlığı için her yaşta kalsiyum almanız gerektiğini unutmayın.

• Bir hobi edinin.

• Kitap okuyun.

• Vücudunuzun D vitamini üretebilmesi için haftada birkaç kez 15 dakika da olsa güneş ışığına ihtiyaç duyacağınızı unutmayın.

• Dişlerinize iyi bakın. Diş muayenesinden kaçmayın.

• Olumlu düşünün. Uzmanlar ‘varlığıyla mutlu olduğunuz’ şeyleri düşünmenizi tavsiye ediyorlar. Pozitif düşünce hem sizi genç tutar hem stresi azaltır.

• Zihinsel bakımınızı ihmal etmeyin. Televizyon karşısında çok fazla vakit geçirmek bunama riskini artırıyor. Yeni bir şeyler öğrenip yeni alışkanlıklar geliştirerek zihinsel faaliyetlerinizi aralıksız sürdürün.