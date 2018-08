#nomakeup trendinin hala sonuna kadar arkasındayız. Ancak sosyal medyada ufak güzellik oyunları yapmaktan da kimseye zarar gelmez. Photoshop’lar fora, tabii ki sır olarak kalması şartıyla!

Yazı: Simay Engür



Mükemmellik ve özgüven kuyrukları birbirine bağlıdır. Güzelliğin getirdiği özgüven, daha fazla güzel olma ihtiyacını doğurur desek çok da abartmış olmayız. Günümüzde giderek artan estetik ameliyatlar, her geçen gün jet hızıyla büyüyen kozmetik sektörü ve moda sektörünün bir üst statüye geçişteki köprü görevini düşünürsek; birçoğumuz güzelliğe gereğinden fazla anlam yüklüyoruz belki de. Öğretilen kusursuz olma mecburiyetinin en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz ki dünya starları. Neden derseniz; onların katıksız fotoğrafları yerine, bol photoshop’lu fotoğraflarına duyduğumuz hayranlık ‘Ben neden bu kadar güzel görünemiyorum?’ sorusunu da beraberinde getiriyor. Önceki yıllarda photoshop yapma mahareti yalnızca profesyonellere aitti ancak bugün her birimiz akıllı telefonlarımızdan boyumuzu arşa çıkarabiliyor, belimizi çay bardağı kıvamına getirebiliyor ve annelerimizin zamanında ‘tuzlu çekirdek yiyerek’ şişirdiği dudaklarını biz tek dokunuşla dolgun hale getirebiliyoruz. Photoshop’un ve dolayısıyla kusursuzluğun bu kadar ulaşılabilir olduğu modern dünyada bilindik güzellik algısı, yerini sıradanlığın kollarına bıraktı desek çok da yanılmış olmayız. Yüksek modanın başını çeken birçok markanın reklam kampanyasında ‘çirkin’ model kullanması ve büyük beden modellerin sayısındaki artış bunu kanıtlar nitelikte. Mükemmel görünmek sokaktan geçen herkesin eline düştüğüne göre artık sıra dışı görünümler yükselişe geçti bile. Sizin anlayacağınız göz renginizin ne olduğundan çok nasıl baktığınız, ne kadar güzel olduğunuzdan çoksa tavrınız sizi farklı kılacak bir hal aldı. Tüm bunlara rağmen kabul etmek gerekir ki dünyada photoshop kullanımı giderek artıyor. Öyle ki Fransa Hükümeti, ticari amaçla kullanılan tüm photoshop’lu fotoğrafların ancak not düşülmesi halinde yayınlanabilir hale gelmesi adına büyük bir adım attı. Yine de ufak dokunuşlardan kimseye zarar gelmeyeceğine eminiz, tabii ki takıntı haline getirmemek koşuluyla! Bir yanlış yapmayı kafanıza koyduysanız, onu da doğru yollardan yapmak mümkün. Sizin için son dönemin popüler photoshop aplikasyonlarını inceledik. Sivilcelere masumane bir tavırla meydan okumaktan ya da simit bölgenizi biraz inceltmekten kimseye zarar gelmeyecektir. Daha fazlası mı? Belki de elinizi bir kez olsun korkak alıştırmanız gerekiyordur.





MEITU

Daha zayıf görünmek, bacak boyunuzu uzatmak ve pürüzsüz bir cilde ulaşmak istiyorsanız Meitu aplikasyonu sayesinde istediğiniz dozda fotoğrafta oynama yapabiliyorsunuz. Üstelik bu uygulamanın en şeker yanı, fotoğrafınızı tıpkı size benzeyen bir anime karakterine çevirebiliyor olması. Filtrelerine de bir göz atmanızda fayda var.

İpucu: Eğer vücudunuzun belli bir kısmını inceltmek istiyorsanız, bunu yaparken fotoğrafta çevrenizde bulunan nesnelerin formunu bozmamaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca boy uzatmak isterken etrafınızdaki insanların, yanınızda yedi cüceler gibi görünmesi de inandırıcı olmayacak.





B612

Son dönemin belki de en kullanışlı uygulamalarından olan B612 ile çene, yanak ve gözlerinizin boyutlarıyla oynamanız ve yüzünüzü pürüzsüzleştirmeniz mümkün. Ayrıca filtrelerinin de çok başarılı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Ama onun alametifarikası boomerang özelliği sayesinde photoshop’lu halinizi Instagram’da sanki hiç işlem görmemişçesine paylaşabilmeniz! Video sekmesinden ise kolayca müzik ekleyebiliyorsunuz.

İpucu: Yüz hatlarınızla fazla oynamak, çehrenizi tıpkı bir uzaylınınkine dönüştürebilir. Yalnızca kırışıklıklarınızı, lekelerinizi yok edip, doğal bir filtre uygulayarak boomerang çekip Instagram hesabınızdan story olarak paylaşmak çok daha inandırıcı olacak.





FACEAPP

Selfie’leriniz için eğlenceli olabilecek bu aplikasyonda yüzünüzü bir Hollywood yıldızına çevirmeniz mümkün. Üstelik manuel olarak uğraşmanıza gerek kalmıyor, uygulama otomatik olarak yüzünüzü yaşlı ya da genç bir çehreye, farklı cinsiyete dönüştürebiliyor hatta size güzel bir gülüş ekleyebiliyor. Uygulama içinden dilediğiniz ünlünün internetteki fotoğraflarına erişim yaparak, onların üzerinde de değişiklik yapabiliyorsunuz.

İpucu: Uygulamanın ‘Hollywood starı’ özelliğini kullanarak sizin için ideal makyajın nasıl olabileceği hakkında fikir yürütebilirsiniz.





LOOKS

Makyajsız olduğunuz fotoğraflar sizi üzmesin çünkü Looks, en iyi makyaj uygulamalarından biri. Yüzünüze uygun makyajı otomatik olarak uyguladıktan sonra manuel olarak abartı görünen detayları kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Makyaj çantanızda dahi bulunmayan renk skalasıyla özellikle ruj efektleri oldukça başarılı.

İpucu: Photoshop yoluyla makyaj uyguladığınızda, fotoğrafın inandırıcılığı kaybolabiliyor. Eğer eyeliner ve far gibi göz detayları üzerinde fazla oynama yaptıysanız, fotoğrafınızı siyah-beyaz yaparak daha gerçekçi kılabilirsiniz.