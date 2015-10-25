Kukla Festivali

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13-25 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleşecek olan 18. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, pek çok kukla oyunu, film gösterimi ve workshop çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Dünyanın dört bir yanından kukla sanatçıları, 18. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali’nde bir araya geliyor. 13-25 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleşecek olan 18. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, pek çok kukla oyunu, film gösterimi ve workshop çalışmasına ev sahipliği yapacak. Bu yıl 18. kez yapılacak olan Festivalde Fransa, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İtalya, Kore, Romanya, Rusya, Şili, Tayvan ve Türkiye oyunlarıyla yer alacaklar. Ayrıca bu yıl festivalde oyunların haricinde film gösterimleri ve workshoplar da yapılacak.

Festival Mekanları Çok Çeşitli

18. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali etkinliklerinin sahneleneceği gösteri mekanları daha da çeşitlendi. Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Başkonsolosluğu, Akbank Sanat, Küçük Salon, Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi yanında Forum İstanbul, Marmara Forum, Torium AVM, Mall of İstanbul, Koç Üniversitesi Sevgi Gönük K.M., Sahne Pulcherie gibi kültür merkezleri, tiyatro sahneleri, üniversiteler ile halkla iletişimin en önemli merkezlerinden olan AVM’ler de yer alıyor.