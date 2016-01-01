Japon sanatını sever misiniz? Çivi dahi kullanılmadan, çeşitli geometrik desenlerin birleştirilmesiyle oluşturulan ürünler yaşadığınız ortama bambaşka bir hava getiriyor!

Kuş çağının başlangıcından beri, 200'den fazla desen türü vardır, Japon tarzı evlerin bir modelidir, Japonların üstün işçiliği nedeniyle, bu güne kadar geçebilir. Grubun tarihi kuş çağına (6. yüzyıl) dayanmaktadır. Tang Hanedanlığı tapınağının mimari tarzıyla tanıştığında, Japonya'da bir popülerlik kaynağı olarak tanıtıldı. Grup, herhangi bir çivi veya benzeri mataryel kullanmayan ve çeşitli geometrik desenlerde birleştirerek, geleneksel teknikleri tam olarak gösteren geleneksel bir ahşap işleme tekniğidir. Grubun bileşenleri (grup odun) sert sedir veya okaliptüsten yapılmıştır ve kalınlığı 2 mm ila 1 mm arasında değişmektedir. Çerçeve içine yerleştirilmiş ahşap uzunluk, boyut ve kalınlıktaki değişikliklere göre çeşitli desenlerde yapılabilir. Küçük ahşap parçaları üzerindeki olukların, kanalların ve olukların işlenmesini gerçekleştirmek için bir planya ve cetvel kullanın. Her odun parçasının uzunluğunu ve açısı ayarlanır. Her parça mikronluk hesaplama ile yerine takılır. Sadece yetenekli bir kişi bu tür bir işi yapabilir.





Yuling Grubu

Sakuraのçiçek

Keten çiçek

Mevcut 200 veya daha fazla alt model, doğada yaşayan Japonlarla ilgilidir. Dört mevsim ve doğanın uyumunun tadını çıkarmak bir Japon kültürüdür Antik çağlarda, insanlar zaten grup tasarımını yaşamda bir tema olarak listelediler. Her desenin mutluluk ve hayatta bol şans olduğu söylenir.Isırgan yaprağı grubu kumiko desenleri arasında en ünlüsü. Yapraklar sert ve uzundur ve bu desenler genellikle japonya’ da bebek giysileri üzerine işleniryor, felaketten kurtulmanın da etkisinin olduğu söylenir.Su çimi yılda bir kez "Hishi". Elmas adının kökeni, su üzerinde yüzen yaprakların elmas şeklinde olmasıdır. Elmas deseni torunların ve hastalıksız felaketlerin önemini temsil ediyor. Genellikle Japon düğün mekanlarında veya restoranlarda kullanılır.Japonların eski zamanlardan beri kiraz çiçekleri için özel bir hisleri vardır. İnsanların kışın geçtiğini ve baharın atmosferinin geldiğini hissetmelerini sağlar. Güzelliği güçlüdür ancak güçlüdür, ancak kısa ömürlü bir anlamı vardır, insanları sevmesini ve üzmesini sağlar, bu yüzden bir çeşit örüntü olarak listelenir. Sakura, yağmurla ilgili ve çiçeğin durumuna bağlı olarak bu yıl tampon hasadı tahmin etmek mümkün. Kiraz çiçeği deseni, iyi bir hasat, refah ve refah için dua etmek demektir.Sıcak yazlarda, boğucu keten çiçekleri açıktır ve mavi gökyüzü ile zıtlığın güzelliği çok eski zamanlardan beri insanların kalplerinde kök salmıştır. Bu güzel çiçek, insanların yaşamlarını ve doğasını harmanlayan, geometride bir kalıp olmuştur. Besleyici keten, eski zamanlardan beri ölümsüzlük için bir ilaç olarak kullanılmıştır. Sağlık ve uzun ömürlülük anlamını ifade eder .