Kuralları bilin, kazançlı çıkın!

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Ortalama bir ömrün yaklaşık 25 bin saatini alan alışveriş eylemi ciddi bir iş. Bu eylemden karlı çıkmak için ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Uzmanlar yanıtlıyor...

Alışveriş… Kulağa hoş gelen bir kelime değil mi? Araştırmalara göre, ortalama 63 yaşına kadar yaşayan bir kadın ömrünün yaklaşık 25 bin 185 saatini alışverişe ayırıyor. Rakam çok ciddi! Aslına bakarsanız, temel mutfak alışverişi haricinde çoğu zaman can sıkıntısından, kafa dağıtmak için çıktığımız alışveriş gerçekten de çok ciddi bir konu. Bu kadar ciddi bir eylemde kazançlı çıkmak da bir o kadar önemli elbette... Kazançlı alışveriş nedir? Alışveriş yaparken nasıl kazançlı çıkabiliriz? Yüzde 70’lik indirimde görüp koşup aldığımız ancak belki birkaç kez giyeceğimiz marka bir elbise mi, yoksa can simidimiz olacak fiyatı kalitesiyle paralel bir jean satın almak mıdır kazançlı alışveriş? Mutfak alışverişinin püf noktalarını biliyor musunuz peki? Alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli, sorunlu ürünler konusunda ne yapmalıyız?

Kazançlı alışveriş nedir?

Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Klinik Psikolog Merve Büyükkucak’a göre kazançlı alışveriş, aslında gerçekten ihtiyaç duyduğumuz ürünleri, uygun fiyata alabilmek. Peki, kazançlı alışverişin 3 altın kuralını merak ediyor musunuz?

1-Ayıplı ürünü hemen iade edin

Kazançlı alışverişin ilk kuralı ayıplı (bozuk, hatalı mal ya da hizmeti) kabul etmemektir. Satın aldığınız mal ya da hizmet kusurluysa 15 gün içinde para iadesi ya da dengiyle değişimini talep edin. Yasal açıdan birçok üründe bu süre ürünün fiş ya da faturasıyla getirmek koşuluyla 30 gün. Bu nedenle fiş ve faturanızı saklayın.

2- Kampanya tuzaklarına düşmeyin

Cazip fiyatlar sunulan kampanyalar tuzaklı olabilir. Kampanyaların sözleşme maddeleri tuzaklı olabilir. Bu nedenle maddeleri dikkatlice okuyun.

3 -Etiketsiz ürünü almayı düşünmeyin bile!

Gıda ürününden beyaz eşyaya etiketi yoksa hiç bir ürünü almayın. Etiketin üzerindeki son kullanım tarihi ve üretici bilgilerini de mutlaka okuyun; ne aldığınızdan emin olun.

