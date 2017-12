Anadolu’nun zengin yemek kültürünü hatırlatmak, bu geleneksel tatları günün her öğününe katmak için gerçekleştirilen proje kapsamında saklı kalmış lezzetler bir kitapta toplanıyor.

Kuruluşunun 60’ıncı yılını kutlayan Ekici Peynir’in Türkiye’nin lezzet hikayelerini yazmak için başlattığı, Türkiye’nin bütün bölgelerini ve Kıbrıs’ı ziyaret ettiği projenin son durağı Antalya oldu. Ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç antik çağlardan günümüze ulaşmış tatları peynirli tariflere uyarlayarak zengin Antalya mutfağına farklı tarifler kazandırdı. Eyüp Kemal Sevinç’in Ekici peynir çeşitleriyle hazırladığı Antalya’ya özel tariflerde, “Klasik Beyaz Peynirli Reyhan Çorbası, Ricotta Peynirli Hibeş, Kaşar Peynirli Kuru Börek, Ricotta Peynirli Tahinli Kabak Tatlısı” gibi lezzetler ön plana çıktı. Diğer dikkat çeken lezzetler ise labne peynir ile buluşan “Tahinli Antalya Piyazı” ile “Ricotta Peynirli Arap Kadayıfı” oldu.





Tarih ve lezzet bir arada

Projenin kapsamında ziyaret edilen Antalya’nın yanı sıra Muğla, Edirne, Şanlıurfa, Rize, Çorum, Erzurum ve Kıbrıs’ın yöresel lezzetleri ve şehirlerden çıkan hikayeler, “Lezzet Hikayeleri” isimli bir kitapta derlenecek. Şef Eyüp Kemal Sevinç’in danışmanlığında hazırlanacak olan kitapta, yöresel lezzetler ve ait olduğu şehirlerin tarihi güzellikleri zengin görsellerle işlenecek. Kitapta mutfağıyla ön planda olmayan şehirlerin hikayeleri ve gizli kalmış lezzetleri gün yüzüne çıkarılacak.



Henüz hazırlık aşamasında olan kitaptan iki tarifi şimdiden deneyebilirsiniz:





Klasik beyaz peynirli reyhan çorbası

4 Kişilik

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tepeleme un

1 lt et suyu

3 su bardağı su

1 demet reyhan

1 çay bardağı labne peyniri

Servis için

Klasik beyaz peynir



Hazırlanışı

Yumurta, yoğurt, labne ve suyu iyice çırpın. Un ilave edip çırpmaya devam edin. Et suyu ilave edilip kaynamaya bırakın. Mikserden geçirdiğiniz reyhanı, tencerenin içine ilave edip kaynamaya bırakın. Kaselere aldığınız çorbanın üstüne rendelenmiş beyaz peynir ve zeytinyağı ile süsleyip servis edin.





Ekici Ricotta Peynirli Tahinli Kabak Tatlısı ve Ekmek Kadayıfı



Ricotta peynirli tahinli kabak tatlısı

4 Kişilik

Malzemeler

800 gr balkabağı

2 su bardağı toz şeker

10 adet ceviz içi

1/2 çorba kaşığı tahin

4 adet karanfil

Yarım limon suyu

200 gr ricotta peyniri



Hazırlanışı

Balkabağı dilimlerinin dış sert kabuklarını ayıklayın ve her dilimini üç eşit parçaya bölün. Dilimleri çukur bir kaba koyun ve üzerine şekeri gezdirin. Bu şekilde 24 saat bekletin. Bekleme sonucu bal kabakları su salacaktır. Sulanmış bal kabaklarını ve limon suyunu olduğu gibi tencereye boca edin. Orta ateşte kaynamaya bırakın. İlk kaynamada ocağın altını kısın ve karanfilleri ekleyin. Kabaklara kolayca bıçak saplanıncaya kadar piştiğinde, suyu kıvam bulduğunda ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın. Soğumuş kabakları servis tabağına aktarın. Üzerine tahin ve cevizleri ekleyin. Son olarak ricotta peyniri ile servis ediniz.