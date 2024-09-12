Lezzetli bir deneyim: Giovanni Terracciano ile taze makarna ve pizza yapımı

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da yer alan IST TOO’nun Executive şefi Giovanni Terracciano, geçtiğimiz günlerde özel bir grup basın mensubunun katıldığı cooking class gerçekleştirdi.

Giovanni Terracciano, Michelin yıldızlı şeflerle çalışan müthiş bir kariyeri olan şef ve asıl heyecanlandıran ayrıntı ise Napoli doğumlu olması! Napoli deyince zevk alan tüm duyularımızı harekete geçiren ayrıntılardan biri de Napoli pizzası! Dolayısıyla etkinlikte heyecanımız büyüktü.

Ekip için kurulan istasyonların başına geçtiğimizde Giovanni Terracciano da kendi tezgahında yerini aldı. Kendisi eşinden dolayı çok güzel Türkçe biliyor. Anlayacağınız hayli keyifli bir dersteydik.

İlk önce taze makarna yapımını öğrendik. Semolina, un, yumurta ile bir hamur yoğurduk. Hamuru dinlenmeye bırakırken makarnanın sosunu hazırlamaya giriştik. Birkaç çeşit mantar ile harika bir makarna sosu hazırladık. Dinlenmiş hamuru da açıp kestikten sonra sıra haşlamaya geldi. Pişen makarnayı sosuyla buluşturup tabakladıktan sonra son dokunuş Executive şef Giovanni Terracciano’dan geldi ve makarnamıza trüf mantarı dilimledi. İşte o an makarna zirveye çıktı!

Hemen masalarda yerlerimize oturduk ve herkes yaptığı makarnayı tatmaya başladı. Tatmak dediğimize bakmayın… Tabağımızda bırakıp da arkamızdan ağlatmak olmaz, biz de hakkını verdik diyelim…

Sıra pizza yapımına geldi... Şefin söylediğine göre makarna için hazırladığımız hamuru pizza yapımında da kullanabiliyorduk. Yoğurduğumuz hamurun ayırdığımız diğer yarısı ile de pizzamızı yaptık.

Hamuru merdanemizle açtık, ellerimizle genişlettik. Ardından sosumuzu tabana yaydık ve herkes kendi zevkine göre seçtiği malzeme ile pizzasını yarattı. Zaten tezgahta 7 malzeme var, kaç farklı pizza yapılabilir ki dedik (Serdar Ortaç’a selam olsun!) ama herkesin pizzası birbirinden farklı oldu. Tekrar sofrada bir araya gelip birbirimizin pizzasını yorumladığımız bir sohbetle cooking class’ı tamamladık. Şef pizzamızı kendi elleri ile kesip servise yardım etti... Ellerinize sağlık, teşekkürler şef!

Dileyenler de Şef Giovanni Terracciano ile bu keyifli cooking class’ı yapmak IST TOO’dan bilgi alabilirler fakat belirtmeliyiz ki en az iki gün öncesinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Kapanış ise harika bir sürpriz ile yapıldı. Çikolataya doyuran tiramisu... Üstten akıtılan sıcak çikolata sosunun erittiği çikolata küresinin içinde tiramisu saklı. Bu tabağın en nefis ayrıntısı ile yanında servis edilen vanilyalı dondurma. Çikolata damağınızı domine ettikçe tabaktaki mereng ve frambuaz ile bir tazelenme yaşayıp vanilyalı dondurma ve tiramisunun tadına tekrar tekrar vardık. Ağzımıza sağlık...