Metro Türkiye tarafından hayata geçirilen Metro Fast teknolojisi, kasa kuyruğu beklemeden ve sıfır temas imkanıyla dijital bir alışveriş deneyimi sunuyor. Metro Fast’i yerinde deneyimlemek için hazırız, kemerlerinizi bağlayın!

Metro Kağıthane mağazasındayız. Elele ekibi adına ilk dijital alışveriş deneyimimi yaşamak için heyecanla bekliyorum. Mağazaya girmeden önce ilk olarak Metro Fast uygulamasını telefonuma indirdim. Kasa kuyruğuna girmeden ve aldığım ürünleri kasadan geçirmeme hiç gerek kalmadan yapacağım bu dijital alışveriş için Metro kartımı da yanıma aldım. Ancak şayet ki sizin Metro kartınız yoksa, mağazanın giriş kapısında yer alan dijital ekrandan birkaç dakika içinde Metro kartınızı almanız mümkün.







Alışveriş arabamı alıyorum ve Metro Fast aplikasyonunu açıp arabanın üstünde yer alan QR kodu okutuyorum. Ardından Metro kartımdaki barkodu, yine Metro Fast aplikasyonu yardımıyla okutuyorum. İşlem tamam, artık hazırım!







Benim için Metro, organik ve sağlıklı yiyeceklerin tamamına ulaşabileceğim bir dünya. Normal şartlarda Metro’yu karış karış gezmeden mağazadan çıkamam; ancak Metro Fast teknolojisinin hızına yakışır bir deneyim sağlamak için alışveriş listemi önceden belirliyorum: Metro Chef Buğday Unu, Metro Chef Naturel Kuru Kayısı, Rioaba Çay -yeşil çay, Rooibos portakal kabuğu&vanilya ve soğuk çayları en sevdiklerim-, son olarak da Risotto tarifimin vazgeçilmezi Metro Chef Arborio Pirinç.







Alışverişime aklımdan çıkmayan risotto pirinci ile başlıyorum. Ardından Metro Chef Organik Buğday Unu’na doğru ilerliyorum. Ürünü elinize alıp Metro Fast uygulamasıyla, ambalajın üstündeki barkodu okutuyorsunuz. Dıt Dıt! Ürün sepete...



Alışveriş listemi ‘ürünü al, barkodunu Metro Fast’e okut ve ardından sepete at’ sıralamasını bozmadan tamamladım. Ta ta taa! Artık alışveriş arabamla kasa alanına gitmeye hazırım.







Metro Fast elektronik kontrol noktası, kasa alanında yer alıyor. Olan bitenin hızına yaraşır bir şekilde insanların arasından geçip arabamı kontrol noktasına yerleştiriyorum. Ardından QR kodunu, yine Metro Fast uygulamasına okutuyorum. Aldığım ürünlerin tamamını doğrulamış oluyorum böylece.



