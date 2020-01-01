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Mango, Salgınla Mücadele İçin 2 Milyon Maske Bağışlıyor

Mango, Salgınla Mücadele İçin 2 Milyon Maske Bağışlıyor

Şirket, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda İspanya’daki farklı hastanelere maske dağıtacak

MANGO, önümüzdeki günlerde 2 milyon maske bağışlayacak. Şirket bu şekilde COVID-19 küresel salgını ile mücadele etmeye yardımcı olmayı ve bu virüsün yol açtığı ciddi sosyal, ekonomik ve kamu sağlığı sorunlarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Mango, kendi lojistik imkanları ile iki milyon maskeyi İspanya’da farklı hastanelere dağıtma görevini üstlenecek. Bu hastanelerin birçoğu, kahramanca görevlerini yerine getirebilmek için çok gerekli tıbbi malzemeler konusunda eksiklik yaşıyor.Maskelerin dağıtımı, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Bu bildirisi ile Mango, İspanya’da durmak bilmeden COVID-19 ile savaş veren sağlık ekiplerinin tüm üyelerine sıra dışı çabaları için 15.000’i aşkın çalışanı adına teşekkür etmek istiyor.

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