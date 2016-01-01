Bütün fazlalıklardan kurtulup, hafifleyerek ve rüzgarı iliklerinizde hissederek yolculuk etmeye hazır mısınız? 2016’da baharı Mazda MX-5 ile karşılayacağız.

Yazı: Arzu SözeriYepyeni Mazda MX-5’i görmek için bir grup gazeteci ile Barselona’ya doğru yola çıktık. Havaalanından çıktığımız anda, o, en havalı renkleri ile bizi bekliyordu. Kırmızı olana çarpıldım. Toplam dört saat kullandığım otomobil ile yakınlaşmamda, dikkatimi çeken tüm detayları da sizin için not aldım. Şu sıralar, kullandığım pek çok otomobil, güvenli olsun diye ekstra özelliklerle, fazla fazla bir şekilde bizi ağırlıyor. Bana kalırsa, tüm bu güvenlik çemberi, geniş oturma alanları, büyük bagajlar sayesinde en keyif alacağımız şeylerden uzaklaşıyoruz. Öyle ki, insan biraz daha rahatlık, pratiklik arıyor. İşte Mazda MX-5 tüm aradığım samimi duyguları beraberinde geri getiriyor. İki çantalık bagajı, koltuğa atladığındaki özgürlük hissi, kocaman bir gülümseme ile birleşiyor. Dışarıdan ilk baktığınızda MX-5’in gövdesi, bir roadster araçta olması gereken tüm özelliklere sahip: Hafif, çevik ve görkemli.KODO tasarım temasına uyumlu bu otomobil, bekleme durumunda bile hareket hissi uyandırıyor. Fakat tabii ki en iyi hareket halindeyken kendini belli ediyor. Bu otomobilin birinci özelliği tahmin edeceğiniz gibi sürüş keyfi. Elbette MX-5’i üstü açık kullanmak işin doğasında var. Özel rüzgar ve gürültü kontrolü, yeni koltuk başlığı hoparlörleri ve kullanımı son derece kolay yumuşak açılabilir tavan, sürüş keyfini tepeden tırnağa artırıyor. Ve bilgi-eğlence ve iletişimle ilgili bilgilerin daha rahat görülebilmesi için gösterge paneline yerleştirilmiş 7 inç ekran mevcut. Orta konsoldaki döner kumanda 7 inç ekranda görülen işlevleri dikkatinizi yoldan ayırmadan idare etmenizi sağlıyor. İki motor mevcut. SKYACTIV-G 1.5 ve SKYACTIV-G 2.0 Bu yeni nesil MX-5, 100 kg daha hafif. İlk nesilden sonraki en hafif MX-5. Hafiflemesi bir tedirginlik yaratmasın; bugüne kadarki en yüksek yakıt tasarrufunu sağlayan Mazda’nın spor araçlarla ilgili temel prensiplerini vurgulayan SKYACTIV teknolojisi bir MX-5 modelinde ilk kez kullanılıyor. Özelliklerini sıralamak gerekirse:• Ön-orta motor, arka çekiş sistemi için uyarlanan özel ayarlı motor ve şanzımanlar• Daha kısa çıkıntılarla beraber ideal 50:50 ön-arka ağırlık dağıtımı• Düşük bir yalpalama eylemsizlik momenti ve bugüne kadarki en düşük ağırlık merkezi Bu arada, yeniden tasarlanmış şasi, MX5’in efsanevi çevikliğini daha da geliştiriyor.Sonuç olarak, Barselona yolculuğum, inanılmaz bir keyif ve keşif dolu bir yolculuk oldu benim için. Bir otomobili keşfetmek inanın bir şehri keşfetmek kadar keyifli.