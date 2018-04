Golfe verdiği desteği 25 yıldır bir gelenek olarak tüm dünyada sürdüren Mercedes-Benz’in Türkiye’deki turnuvası “MercedesTrophy 2014” sona erdi.





MercedesTrophy 2014 Golf Turnuvası’nda erkekler A ve B kategorilerinin birincileri ile bayanlar A kategorisinin birincisi, 25 – 30 Eylül tarihleri arasında Stuttgart’ta 25. kez düzenlenecek MercedesTrophy Grand Final’de Türkiye’yi temsil edecek.“Nearest to the Line” kategorisi birincisi ise 16 - 21 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’de gerçekleştirilecek dünyanın en önemli turnuvalarından “Open Championship”e katılma fırsatı yakalayacak.Golfe verdiği desteği 25 yıldır bir gelenek olarak tüm dünyada sürdüren Mercedes-Benz’in Türkiye’deki turnuvası “MercedesTrophy 2014” sona erdi. 14 – 15 Haziran tarihlerinde Kemer Golf Resort Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen, Mercedes-Benz Türk A.Ş'den de Direktörler Kurulu Başkanı Rainer Genes ve Otomobil Pazarlama ve Satış Müdürü Şükrü Bekdikhan‘nın ev sahipligi yaptığı “MercedesTrophy Golf Turnuvası’na Rana Esen, Prof Dr Mete Düren, Didem Aras, Kerem Metin, Hasan Akçakayalıoğlu, Ahmet Ağaoğlu, Fehmi Zorlu, Özkan Demirci, Serra Tokar, Mete Boybeyi, Frank Reichenbach, Won Shin Chang ve Nasut Akosman gibi ünlü isimler katıldı.Bu yıl 9. kez düzenlenen geleneksel "MercedesTrophy"nin şampiyonları, turnuva bitiminde düzenlenen özel bir törenle ödüllerini aldılar. Spor ve iş dünyasından pek çok önemli ismin katıldığı turnuvada, tüm konuklar keyifli bir haftasonu geçirdiler. Daha önceki turnuvalarda olduğu gibi bu yıl da, golf sporuna ilgi duyanlar için “Fun For Beginners” eğitimi verildi, ardından yeni başlayanlar için özel turnuva düzenlendi.Mercedes-Benz Türk’ün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de golf sporunun gelişmesine destek olmak amacıyla 2006 yılından bu yana düzenlediği “MercedesTrophy”de ayrıca, Kemer Golf Resort üyeleri ve turnuva katılımcılarına Yeni C-Serisi, Yeni GLA, SLK, ML ve smart modelleriyle test sürüşü yapma imkanı da sunuldu."MercedesTrophy" 2014’te erkekler A kategorisi birincisi Efe Alatan, erkekler B kategorisi birincisi Mete Boybeyi ve bayanlar A kategorisinin birincisi Serra Tokar 25 - 30 Eylül tarihleri arasında Stuttgart’ta 25. kez düzenlenecek MercedesTrophy Grand Final’de Türkiye’yi temsil edecek. Ayrıca, “Nearest to the Line” kategorisi birincisi Hasan Akçakayalıoğu ise 16 - 21 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’de gerçekleştirilecek dünyanın en önemli turnuvalardan “Open Championship”e katılma fırsatı yakalayacak.Mercedes-Benz Türk’ün 9 yıldır geleneksel olarak düzenlediği “MercedesTrophy” Golf Turnuvası’nda bugüne kadar 1.000’i aşkın oyuncu yarıştı.