Metin Uca'dan mobil bilgi yarışması

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Mobil genel kültür yarışması "Gaf Dağı"ı Metin Uca'nın sunumuyla ceplerinize geliyor.

Türkiye'nin ilk özgün, eğlenceli mobil genel kültür yarışması "Gaf Dağı" Metin Uca'nın sunumuyla ceplerinize geliyor. Grafiklerini karikatürist Cihat Hazerdağlı’nın, müziklerini Emir Ersoy'un hazırladığı "Gaf Dağı" mobil uygulaması, EOS Iphone, Ipadler de ücretsiz oynanabiliyor. İsteyenler için 1.99 TL'den başlayan ücretli seçenekler de bulunuyor. "Gaf Dağı" Facebook'tan da paylaşılıyor. Oyunda, yarışmacılar soruları doğru yanıtladıkça Gaf Dağı'na tırmanıyor, her ay en iyi dereceyi yapanlara sürpriz teknolojik armağanlar geliyor.

Tarihten, günümüzden, ülkemizden ve yurt dışından ünlü yıldızlar, siyasetçiler, ekran ünlüleri gibi aklınıza gelebilecek bütün meşhurların yaptığı gaflar, ortaya çıkan komik durumlar ilk kez bir mobil bilgi yarışmasında bir araya geliyor.