Minik dostunuzun ağzı mı kokuyor?

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Eğer kedinizin ya da köpeğinizin dişlerinde renk değişikliği ya da kötü ağız kokusu olduğunu fark ederseniz mutlaka veterineri ziyaret etmelisiniz. Basit gibi görünen ağız kokusu rahatsızlığı çok daha ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Yazı: Ece Baban

Ağız kokusu iki yaşın üzerindeki kedi ve köpeklerin % 85’inde görülüyor. Kediler ağırlıklı olarak balık başta olmak üzere protein açısından zengin besinler tükettiğinden ağızları yemek sonrasında kokabilir. Bu durum yemekten hemen sonra görülür ve kısa sürelidir. Ancak ağız kokusu rahatsızlığı keskindir ve bozuk yemek kokusuna benzer. Diş ya da diş eti problemi olarak görülen bu hastalık ilerde dişlerin hızlı çürümesinin yanında karaciğer, böbrek sorununa neden olabilir. Diyabet, mide hastalığı, böbrek sorunları ve akciğer rahatsızlıkları da aynı zamanda ağız kokusu yapabilmektedir.

Sevimli ev arkadaşınızı küçüklükten itibaren diş fırçalamaya alıştırmadıysanız belirli bir yaştan sonra dişlerini fırçalamanız oldukça zor olacaktır. Bu durumu en az sıkıntıyla halletmek için işte küçük öneriler.

Köpeğinizin dişlerini rahatça fırçalayabilmek ya da köpeğinizi dişini fırçalamaya ikna edebilmek için öncelikle diş fırçalamayı hem kendiniz için hem de köpeğiniz için eğlenceli bir hale dönüştürebilirsiniz. Bir oyunun parçasıymış gibi dişlerini fırçalamayı deneyin. İlk yapmamız gereken diş macunu ve fırça seçimine dikkat etmek. Mutlaka hayvanlar için üretilmiş özel diş macunundan kullanmalısınız. Çünkü bizler için üretilen diş macunları köpeğinizin midesini rahatsız edecektir. Diş fırçası olarak yine köpekler için üretilen çeşitli diş fırçalarından ya da daha kolay kullanabileceğiniz süngerlerden yararlanabilirsiniz. Parmağınıza takıp köpeğinizin dişlerini temizleyebileceğiniz parmak diş fırçaları da bir başka seçenek olabilir.

