Minik hilelerle kilonuzu yönetin

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Diyetisyen Selahattin Dönmez, yaza sayılı günler kalakalıcı kilo verme.

Sen biraz kilo mu aldın şekerim?’’ Haydi itiraf edin, sadece bu cümle, tüm gününüzün kötü geçmesine neden olabilir! Bir gün mü dedik, pardon, bir hafta 10 gün göbeğinizi okşayacaksınız belli! Kadınlar ve kilo sorunsalı... Nerede, ne zaman, nasıl olursak olalım, bir araya geldiğimizde nuhabbetlerimizin bir numaralı öznesidir kilolar! Özellikle de, yaz yaklaşırken ve kıyafetleri birer birer üzerimizden atmaya başlamışken, ortaya çıkan tablo, bu konuya ekstra eğilmemizi gerektirir. Ve başlar diyet mevsimi! Siz de yaz yaklaşırken fazla kilolardan kurtulmanın zamanıdır diye düşünüyorsanız, bir bilenin, Selahattin Dönmez’in önerilerine kulak vermelisiniz.



