Diyetisyen Selahattin Dönmez, yaza sayılı günler kalakalıcı kilo verme.
Sen biraz kilo mu aldın şekerim?’’ Haydi itiraf edin,
sadece bu cümle, tüm gününüzün kötü geçmesine
neden olabilir! Bir gün mü dedik, pardon, bir hafta
10 gün göbeğinizi okşayacaksınız belli! Kadınlar
ve kilo sorunsalı... Nerede, ne zaman, nasıl olursak
olalım, bir araya geldiğimizde nuhabbetlerimizin
bir numaralı öznesidir kilolar! Özellikle de, yaz
yaklaşırken ve kıyafetleri birer birer üzerimizden
atmaya başlamışken, ortaya çıkan tablo, bu konuya
ekstra eğilmemizi gerektirir. Ve başlar diyet mevsimi!
Siz de yaz yaklaşırken fazla kilolardan kurtulmanın
zamanıdır diye düşünüyorsanız, bir bilenin,
Selahattin Dönmez’in önerilerine kulak vermelisiniz.