Misbahçem, her Pazar günü bahçesinde düzenlediği “doğal ürünler pazarıyla” en doğal ve taze ürünleri doğal ürün severlerle buluşturuyor.

İstanbul’a sadece 30 dakika uzaklıktaki Beykoz’un Cumhuriyet Köy’ünde bulunan Misbahçem, Eylül ayının her Pazar günü bahçesinde düzenlediği “Misbahçem Doğal Ürünler Pazarı”nda dalından tazecik toplanmış sebzelerini, kendi çiftliğinde ürettiği ballarını, hepsi katkısız ev yapımı olan kahvaltılıklarını, reçellerini ve sağlıklı atıştırmalıklarını doğal ürün severlere sunuyor.





Misbahçem’in elma bahçelerine girip, kendi meyvenizi dalından kendiniz toplayabiliyorsunuz. Yeşil alanlarındaki minderlerde, banklarda ya da çimenlerde uzanıp doğal meyvelerinizi yiyip, doğa içinde eşsiz bir Pazar geçirebilirsiniz.

