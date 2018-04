Modern Çağın Bilgesi Uğur Koşar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kitapları ile sadece Türkiye’den değil, dünyanın her yanından danışanları olan Uğur Koşar; zihni suçüstü yakalayabilmeyi, maneviyatla bütünleşmeyi ve dert edinilen her şeyden kurtulmanın yollarını Pozitif dergisinin son sayısına anlattı.

Yazı: Melda Tunçel



Uğur Koşar; ‘‘Doğunun zen öğretisi (farkındalık) ile sufiliği (kalp gözüyle bakışını) harmanlayarak, kendine özgü üslubuyla insanların zihinsel ötesi uyanışına, aydınlanmasına yardımcı olan modern çağın bilgesidir” diye tanımlanıyor. Biz bu röportaj sonrasında bir de; ‘‘Yazdığı her satırda okuyucunun yüreğine dokunan üslubu, bulduğu çözümleyici uygulama tekniği ile hayata kattığı değer ve maneviyatla bütünleşmede sorgulamadan kabullenişin hafifliği onu en güzel şekilde ifade ediyor’’ diyebiliriz.

“Allah De Ötesini Bırak”, “Bana Allah Yeter”, “Rabbini Bilen Kendini Bilir” ve “Rabbin için Sabret” kitapları ile sadece Türkiye’de değil, henüz başka bir dile çevrilmeden dünya kitap satış listelerine giren ve 10 haftadır listelerden inmeyen Uğur Koşar, çok büyük bir okuyucu ve danışan kitlesine sahip.

Uğur Koşar ile 2014 yılının ekim ayı sonuna kadar dolu olan randevularının ve şehirlerarası grup terapilerinin arasında buluştuk ve sorularımızı sizler için sorduk. Tüm zamanların en çok satan kitaplarının yazarının cevapları da, tıpkı kalemi kadar sade, dingin ve etkileyiciydi.



“Allah De Ötesini Bırak” kitabınız ile başlayan ve diğer kitaplarınız ile hızla devam etmekte olan büyük ilgi ve coşkunun başarısını neye bağlıyorsunuz?

Biz bir tohum ekeriz ve sonra geçip dua ederiz. Rabbim hayırlı bir rahmet yağdırır ve o tohum çiçek vermeye başlar. Ben kitabı yazdığımda, amacım sadece insanların manevi olarak uyanışına vesile olabilmekti ve çok büyük planlarım yoktu, hiçbir şeyi hesaplamadım, zaten o aslında planlanan değil miydi? Her şeyi en muhteşem dengede yaratanın lütfettiklerini bilmek ve kabul etmekle başlayan süreçti bu. Kitabı hazırladığımda, öylesi samimi ve içten bir yürekle her şeyi Allah’a bıraktım ki hemen ardından destek buldum ve nasıl tevafuktur ki; Destek Yayınevi’nden gelen bir teklifle onlarla çalışmaya başladım. Eğer bu bir başarı ise, bunun bana vesile kılınmasına bağlıyorum ve bu vesileye hamdolsun.



TTS-Theatrical Therapy System nedir? Bu terapi çalışması neye iyi geliyor, nasıl hizmet ediyor?

Derin bir zihin çalışması olan bu özel terapi, zihin ile başa çıkmak, onu alt etmek ve yenmek üzere hakikat boyutunda tasarlanmış bir çalışmadır. Ruhsal problemlerin, bedensel ve zihinsel hastalıkların temelinde olan zihin problemlerinin çözümüne yönelik yapılan bu çalışma ile kişiler kendileri ile yüzleşerek, şimdiye kadar sahip oldukları zihin ile tanışıyor ve bundan sonra olmasını seçtikleri gibi bir yaşamın iplerini kendi ellerine alıyor. Bu çalışma sayesinde; zihne yapılan adeta bir suçüstü tespit psikolojisi ile onu durdurma metodu, düşüncelerin tek tek tespiti ve zihnin efendiliğine son veriş diyebiliriz. Çabuk öfkelenenler, tepkisel davrananlar, hassas olup her durumda kırılanlar ve üzülenler, bunun devamında ise her türlü hastalığa ve üzüntüye açık olanlar için mana boyutunda bu şeffaf moda geçiş kişinin manevi huzura ermesini hedeflemektedir. Panik atak, depresyon, anksiyete bozukluğu, özgüven eksikliği, kaygı, korku, endişe, fobiler konusunda oldukça etkin ve başarılı sonuçlar elde ediyoruz.



Nur terapisi nedir? İsmi algıda ilahi bir çalışma gibi çağrışım yapıyor, öyle midir ve nelere iyi gelir?

Tüm olumsuz düşüncelerinizi bir anda durdurarak, yerini huzur ve hakikat duygusuna bırakacağınız bu sonsuz şükür ve yüksek farkındalığın devamında yaptığımız çalışma Nur Terapisi’dir. TTS terapinin bir bakıma devamı ya da tamamlayıcısı diyebiliriz. Nefes çalışması ve tefekkür ile yapılan bu çalışmada amacımız ruhumuzu beslerken, şimdiki anın içinde olarak, yüksek farkındalığa erişerek, bilgelikten öte Yaradan ile bütünleşmektir. İçsel huzur, teslimiyet, kabul edişin hafifliği, dinginlik ve huzur katan bir çalışma olduğu için sorgulamalar, yargılamalar ve devamlı konuşan bir zihnin sükunete kavuşmasına yardımcı özelliği vardır.