Bu ayın on yıllar sonrası hatırlayacağımızı düşündüğümüz fotoğraf karesini panomuza pin’ledik.

Koronavirüs salgını hayatımıza gireli uzun bir süre oldu. Fakat, insanlık mücadele azminden hiçbir şey kaybetmedi. Pandeminin etkisi biraz olsun hafiflerken, insanlık olarak özlediğimiz eski hayatımıza az da olsa yaklaşıyoruz. Bugünlerde normale olan hasretimiz yerini ‘yeni normal’le tanışmaya bırakıyor. Alışık olduğumuz manzaralarsa eskisinden elbette biraz daha farklı. Koronavirüsün en sert hissedildiği Amerika Birleşik Devletleri’nde de yeni sosyal hayatlarımıza dair senaryoların ilk örneği karşımıza çıktı. New York’ta bulunan meşhur Central Park’ta geçtiğimiz ayın hemen başında insanlar kendilerini özledikleri güneşin ve doğanın kollarına bıraktı. Yeni hayatlarımızda nasıl olacağımızın sorusu ise tek bir fotoğrafla yanıtlanmış oldu. Uzakdoğu ülkelerinde sıkça karşılaştığımız maskeler artık hepimizin vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Parkta, alışverişte, metroda belki de plajda onlarsız olamayacağız. Gelecek ne getirir bilinmez ama her şeye -ve maskeye- rağmen yaşamaktan keyif alanlardan ilham almaya devam edeceğiz!



Yazı: Barış Alışkan