Mucize su

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AyDo Water petrol yangınlarını bile söndürüyor...

Birleşmiş Milletler ile birlikte çevre kirliliğinin önlenmesi için 150 den fazla ülkede çalışma yürüten Ayhan Doyuk'un geliştirdiği 'Süper İyonize Su' dünyayı hidrokarbonların ve petrokimyasalların neden olduğu kirlilikten temizleyecek.



Doyuk'un çok iyi özelliklere sahip kaynak suyundan ürettiği ve 'AyDo Water' diye adlandırdığı su çevre kirliliğine neden olan hidrokarbonları saniyeler içinde besin yapı taşlarına ve aminoasitlere dönüştürüyor. İnorganik atıkları ise kuşatarak çevreye zararsız hale getiriyor. Maddelere yanmazlık özelliği vermesinin yanı sıra, radyasyonuda önleyen AyDo Water, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin desteğiyle Ayhan Doyuk'a tahsis edilen Sakarya Karapürçek'teki kaynak suyundan üretilerek dünyaya gönderilecek.



İçilebilen 'Süper İyonize Su' farklı şekillerde formülüze edilerek aşağıdaki çevre sorunlarında kullanılıyor:

- Kirlenmiş göl ve akarsuların temizlenmesi,

- Kanalizasyon sularının temizlenerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi.

- Orman yangınlarının söndürülmesi,

- Petrol yangınlarının söndürülmesi, (Karşılaştığı tüm petrol ürünlerini proteine çeviririr. Beyaz bir jel haline gelen petrol ürünleri yanma özelliğini kaybeder.)

- Petrol ürünlerinin neden olduğu kirliliğin temizlenmesi (toprakta ve suda)

- Çölleşmiş, kirlenmiş ya da tuzlanmış toprakların yeniden tarım yapılabilir hale getirilmesi,

- Karayollarında ve havacılıkta buzlanmanın önlenmesinde, (bu sayede tuz ve azotlu solüsyonların kullanımına gerek kalmıyor)

- Radyoaktif kirliliğin temizlemesinde,

- Şehir çöplüklerinin organik gübre haline getirilmesinde,

- Ekolojik Deterjan üretiminde, (temizleme özelliğinden ötürü deterjan ve sabun kullanımına gerek bırakmıyor. Kimyasal temizleyiciler çevre kirliliğinde en büyük etkenlerin başında)

- Hava kirliliğininin önlenmesinde ve temizlenmesinde, (Baca gazlarını temizlediği gibi, havada bulunan zehirli gazları da etkisizleştiriyor)

- Süper iletken ve yalıtkan olarak, (elektriği bakırdan daha az kayıpla iletiyor. Ancak enerji olan suya elimizi soktuğumuzda yalıtma özelliğiyle çarpılmayı önlüyor.)

- Topraksız tarımda, (Bitkilerde mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları önlüyor ve daha iyi gelişmelerini sağlıyor.)

- Sebze ve meyvelerin zirai ilaç kalıntılarından ve radyasyondan arındırılmasında...



(DHA)