Eat Water, Konjak Bitkisi kökünden elde edilen noodle ve pirinç çeşitleri sunmaktadır.

2013 senesinde 16 aylık çalışmaların sonucunda geliştirdiği yeni “Juroat C” Konjac Reçetesi ile sağlıklı yemek alanında birçok ödül kazanan İngiltere merkezli Eat Water artık Türkiye! İnnovasyon ve ürün kalitesine öncelik veren Eat Water ürünlerinin tamamı Vegan, Glütensiz, lezzetli ve düşük kalorili. Eat Water ile hem noodle ve pirinç tüketmeye devam edip hem de formunuzu korumaya devam edebilirsiniz.





Konjac bitkisi başlıca Doğu Asya bölgelerinde yetiştirilmekte olan, büyük bir soğana sahip uzun ömürlü bir bitkidir. Kökünde, suda çözünebilen Glucomann adı verilen zengin içerikli lifler bulunmaktadır. Suda çözünebilir bu diyet lifi ağırlığının 200 katı kadar su tutabilir. Bu olağanüstü yüksek su tutma kapasitesi ve zengin diyet lifleri sayesinde bilinen en iyi diyet yardımcılarındandır. Asyada konjac bitkisi’nin, uzun yıllar boyunca obez hastaların ve kan kolestrol seviyesini dengelemesi sebebi ile Diyabet tip 2 hastalarının diyetlerinde pirinç ve makarnanın yerine verildiği bilinmektedir. Eat Water, Konjak Bitkisi kökünden elde edilen noodle ve pirinç çeşitleri sunmaktadır.**Her 100 gr Slim Noodles/Rice 3 gr glucomannan içerir. EFSA (European Safety Food Authority) diyet yaparken, kilo verdirmeye yardımcı olması sebebiyle her gün en az 3 kere 1’er gr Glucomannan alımını (yanında 1 bardak su içme şartıyla) tavsiye etmektedir.