Pediatristlerin #1 numaralı tercihi olan Mustela Güneş ürünleri ile, bebeğinizi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyun.

Bebeklerin cildi doğumda henüz gelişimini tamamlamamıştır ve doğumdan itibaren gelişmeye devam eder. Bu dönemde cilt bakımı bebekler ve çocuklar için çok önemlidir.



Bebeklerin ve çocukların sağlıklı cilt gelişimi için annelerin Güneş’in zararlı etkileri için önlem almalıdır. Mustela Güneş Ürünleri, bebeğinizin ve çocuğunuzun hassas cildini SPF 50+ ile zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı korur. Patentli doğal içerik Avokado Perséose ve özel ‘’mineral filtre’’ sistemiyle formüle edilen Mustela Güneş ürünleri pediatristlerin de #1 numaralı tercihidir. Ürünler suya ve kuma karşı 80 dakika dayanıklılık sağlayarak cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca tüm ürün serisi yüksek toleranslı ve hipoalerjeniktir.



* Anne ve Bebek Cilt bakım Uzmanı Mustela ��rünlerini tüm anlaşmalı eczanelerden temin edebilirsiniz.







