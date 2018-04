Çantaya dair bildiğiniz tüm markaları unutun!

Bir çanta ile bir kadın arasına asla girilmez. Onların aşkı farklıdır. Bazen platonik bazen karşılıklı... Hangi kadının hangi çantaya aşık olacağını bilemezsiniz. Bir kadının bu aşk için harcayacağı paranın büyüklüğünü de eleştiremezsiniz. Ama şimdi bildiğiniz tüm markaları yaşadığınız tüm aşkları unutun! Şu sıralar pek çok kadın dört Türk markanın peşinden koşuyor... Haksız da sayılmazlar!



CRYSTAL&MARBLE ÖZGÜN, SADE, FARKLI





Bazı minik detaylar bÜyük gÜzellikler doğurur. Püskül detayları, kaliteli duruşu, özel dokulu derileriyle Crystal&Marble da işte böyle güzelliklerden. Güçlü bir duruş sergileyen markanın hikayesi de, iki yakın arkadaşın yollarının kesişmesiyle başlıyor. Ebru Can Sargın ekonomi üzerine eğitim aldıktan sonra New York’a yerleşip moda sektörüne geçiş yapmış. Orada uzun yıllar, öncü markaların çanta ve deri aksesuarlarının üretimini Türkiye’de yapan bir ofiste çalışmış. Türkiye’ye dönüş yaptığında uzun yıllar İngiliz markası Next`in Türkiye liaison ofisinde çalışmış ve burada Berrak Evrensel ile tanışmış. Ve daha önce Bolton Üniversitesi’nde tekstil mühendisliği eğitimi alan Evrensel ile birlikte Crystal&Marble markasını kurmuşlar. Çantaların duruşlarının farklı olması derilerin farklı tekniklerle geliştirilmesinden kaynaklanıyor. Sonuç olarak özgün olmayı, fark yaratmayı ama aynı zamanda sadeliğiyle şıklık yaratmayı seven kadınlar için Crystal&Marble şu sıralar favori bir marka haline geliyor. Çantaların farklı tarz ve dokudaki derilerle, farklı renk alternatifleriyle çok az adetlerde üretiliyor olması da bonusu. Ama bu markayı sanırım asıl özel kılan püsküllü modelleri oldu. “Püskül trendi başlamadan önce püskül efektli çok özel bir deri ile bir koleksiyon hazırlamıştık. Bu koleksiyon püskül trendiyle birlikte hit oldu ve her sezon yeni renkleriyle popülerliğini sürdürüyor” diyor Evrensel ve Sargın. Fiyatlar 525 lira ile 1675 lira arasında değişiyor. Bu başarılı tasarımların adresleri ise; Beymen ve Brandroom mağazaları, Harvey Nichols Ankara, Storie Store Adana, Bazen Alaçatı ve hipicon.com.