Mutfakta işinize yarayacak pratik bilgiler

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Her işin bir püf noktası var! Bu pratik bilgiler mutlaka aklınızda bulunsun!

PEYNİRİ RENDELERKEN

Rendeleme işlemini kolayca yapabilmeniz için peyniri 15 dakika buzlukta bekletin ve öyle rendeleyin.



MİS KOKULU NANE

Taze naneyi doğrayarak kullanacağınız zaman üzerine bir parça şeker serpin, kokusunun arttığını göreceksiniz!



SOĞAN AĞLATMASIN

Soğan soyarken gözlerinizin yaşarmaması için tezgaha içi su dolu bir kap alın. Bu, gözlerinizin yaşarmasını engelleyecektir. Soymaya başlamadan önce parmaklarınızı sirkeye batırırsanız, soğan kokusu da elinize bulaşmaz.



LEZZETLİ MAKARNA İÇİN

Haşlarken makarnanın daha lezzetli ve hafif olması için haşlama suyuna biraz süt ilave edin.



