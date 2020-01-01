Mutlu olmanın 20 püf noktası

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Mutlu olmak o kadarda zor değil. Size mutluluk getirecek 20 önerimiz var. Minicik değişikliklerle hayatınıza renk katabilirsiniz. Deneyin, mutlu olun!

Yazı: Seçil Kılıç





Mutlu olmak ister misiniz? Kim istemez ki. Mutluluk çağlar boyu insanoğlunun peşinde olduğu yegane amaç. Yüzünüzde oluşan en küçük gülümsemenin bile hayatın ve insanların size karşı tutumunda yaratacağı büyük değişimi düşünürsek, mutlu olmak için ne kadar çok sebebimiz olduğunu daha net görürüz. Kaliforniya Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmaya göre mutluluğumuzun ve huzurumuzun yüzde 40’ı tercihlerimizin ve hayata bakışımızın sonucu. Bu nedenle hayata pozitif yaklaşmaya ve kendinize karşı daha iyi davranmaya bakın. Kötü şeyler yaşadığınızda kendinize şu telkinlerde bulunun: “Hayatta hiçbir şey benden daha önemli değil. İyiyim, harikayım.” Telkinin yanı sıra mutlu olmanızı kolaylaştıracak 20 önerimiz var. Deneyin, mutlu olun!



1-Dans, dans ve dans!

Tüm egzersizler içinde en zevklisi şüphesiz dans etmek. Dans, hem neşenizi yerine getirir, hem formunuzu korumanıza yardımcı olur. Dahası sosyalleşmenize de katkı sağlar. Şimdi çekingenliği bir kenara bırakıp hemen yakın arkadaşlarınızla randevulaşın. Ve hafta sonu dans pistindeki yerinizi alın.

2 -Sevdiklerinize kocaman sarılın

Amerika, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre ten temasının hormonlar üstünde olumlu etkisi var. En çok da kucaklaşmak işe yarıyor. Araştırmaya göre sadece 20 saniye bile biriyle kucaklaşmak anti stres hormonu oksitosin’in kana karışması için Mutlu olmanın püf noktası yeterli. İşte şimdi sevdiklerinizi kucaklamanız için bir sebebiniz daha oldu!

3-Favori renginiz mavi olmalı

İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre mavi rengin insanı rahatlatıcı bir yönü var. Mavi renge birkaç saniye bakmak bile beyin dalgaları üzerinde olumlu bir etki yapıyor. Öyleyse gardırobumuzda maviye daha çok yer açmamız iyi bir fikir değil mi?

4- Kokuların gücü adına!

Hoş bir koku keyfimizi yerine getiriyor. Özellikle yasemin, gül, limon ve lavanta kokularının mutluluk hormonlarını harekete geçirdiğini biliyor muydunuz?

5- Balık ve meyve gülümsetir

İngiltere’de 80 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, her gün 80 gr meyve tüketen insanlar daha mutlu ve gelecekleri konusunda yemeyenlere göre çok daha iyimserler. Balıkta bulunan Omega-3 yağı da mutlu ediyor.

