Bu sözün klişe olduğunu düşünüyorsanız kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. İlk kavşaktan dönün ve bu satırları tekrar tekrar okuyun.

1 Hayat kısa, sonsuz değil

Sadece bir tane hayatınız var ve onu anlamsız şeyleri dert ederek harcamayın. Sizi mutlu eden şeylere odaklanınca bunun olayları yorumlamada ciddi bir etki yarattığını fark edeceksiniz.



2 Hayattan zevk alın

Hayattan ne kadar çok zevk alırsanız çevrenizdeki insanlar da sizinle beraber olmaktan o kadar çok zevk alır.



3 Güvenilir olun

Güven duygunuzu güçlendirmenin en iyi yolu güven duyulacak bir insan olmaktan geçiyor. Çevrenizdeki insanların güvenini sarsmayın.



4 Mutlu insanlarla olun

Çevrenizde mutlu ve pozitif insanların olmasına özen gösterin. Onlarla beraber yaptığınız her işte önce mutlu olamasanız bile zamanla bu gerçek mutluluğa dönüşebilir.



5 Beklentilerinizi yönetin

Öncelikle gerçekçi amaçlar edinin. Gerçekçi olmaktan uzak amaçlar büyük hayal kırıklığı yaratır. Bunun yerine küçük ama olması muhtemel hedefleriniz olsun.



Çalışırken…

İş hayatında mutlu olabilmek için basit ama etkili 5 öneri.

1. Kahvaltı etmeden asla güne başlamayın!

2. Daha çok gülün.

3. Her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışın.

4. Robot değilsiniz. Yaratıcı olmak için kendinize zaman ayırın.

5. ‘Hayır’ diyeceğiniz zamanı bilin.



Zamanın ruhunu yakalayın

Aralık, kendinizi festival tadındaki yılbaşı hazırlığı heyecanına kaptırmanın tam zamanı. Nasıl mı? Nevresim takımınızı değiştirin, yumuşacık battaniyelere sarılın, yeni yıl temalı havlular alın, salondaki yastıkları kış temalı olanlarla değiştirin, evinizde mis kokulu mumlar yakın... Neden mi? Çünkü küçük mutluluklar bile gününüzü değiştirmeye yeter.



Kutlamalar başlasın

‘Yılbaşı gecesi ne çalalım?’ derdine son. İşte 10 şarkılık mini liste:



1. All I Want For Christmas/Mariah Carey



2. Last Christmas/WHAM



3. Please Come Home For Christmas/Eagles



4. Winter Wonderland/Toni Bennett



5. Mery Christmas Baby/Christina Aguilera



6. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow/Frank Sinatra



7. Snowflakes of Love/Toni Braxton



8. White Christmas/Michael Buble



9. Happy Chritsmas/Maroon 5



10. Christmas Lights/Coldplay