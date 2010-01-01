Bazen uzakta olmayan bir şeyi görmekte zorlanabiliyor insan. Mutluluk uzakta değil! Ulaşılmaz değil!
İşte umutsuzluğa kapıldığınızda sizi gülümsetebilecek, ilham verecek 10 cümle!
"Hayat bir sürprizler serisidir. Öyle olmasaydı ne yaşamaya ne de korunmaya değerdi." EMERSON
"Her şeyin yok olduğu anda bile ümit vardır." THALES
"Her an değiştirmeliyiz. Yenilenmeli, gençleştirmeliyiz kendimizi; yoksa katılaşırız." GOETHE
"Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım." MEVLANA