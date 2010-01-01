Gülümseten sözler

"Her şeyin yok olduğu anda bile ümit vardır." THALES

"Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım." MEVLANA







Bazen uzakta olmayan bir şeyi görmekte zorlanabiliyor insan. Mutluluk uzakta değil! Ulaşılmaz değil!İşte umutsuzluğa kapıldığınızda sizi gülümsetebilecek, ilham verecek 10 cümle!