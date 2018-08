İstanbul Blue Night, BKM organizasyonuyla 14 Ağustos’ta İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ve saat 15.30’dan itibaren ünlü isimleri ağırlayacak.

Sırasıyla Yokuz, Evrencan Gündüz, Adamlar ve Mor ve Ötesi’nin ardından sahneye İngiliz alternatif rock grubu Starsailor çıkacak. Bir dönem Four to the Floor, Poor Misguided Fool ve Alcoholic gibi şarkılarıyla fırtına gibi esen topluluk, eski şarkılarının yanı sıra yeni albümlerinden şarkılar da seslendirecek. Gecenin son sürprizi ise Brit rock’ın en başarılı isimlerinden biri olarak adını günümüz rock tarihine yazdıran efsanevi Oasis’in solisti Liam Gallagher. Ünlü müzisyen, ilk solo albümü As You Were’ün dünya turnesi kapsamında ülkemize geliyor.