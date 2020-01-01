Müzik sistemleri aslında pahalı elektronik sistemlerdir.
Çünkü, sesi orijinal kalitesiyle iletmek çok zor ve pahalı işlemlerle üretim
gerektirir. Eğer, deneyimli bir müzikseverseniz, müziği sadece televizyondan
veya dijital cihazlardan dinlemek yerine, canlı konserleri de takip
ediyorsanız, müziği gerçek bir enstrümandan canlı canlı dinlemek ile dijital
bir cihaz üzerinden dinlemenin farklı deneyimler olduğunu bilirsiniz.
Ne yazık ki günümüz dijital teknolojileri, enstrümanların
gerçek seslerini tam anlamıyla yansıtabilmeyi henüz başaramıyorlar. Gerçi, eski
analog teknolojiye göre, yani kasetli teyplere veya plaklara oranla dijital
teknolojiler, yani CD ve sonrasında karşımıza çıkan gelişmiş dijital müzik
kayıt algoritmaları, seslerin gerçekçiliğini çok arttırdı. Ama hala djital
sesleri insan kulağına gerçekçi ve kaliteli bir formda ulaştırabilmek için,
yüksek kaliteli ses donanımlarına ihtiyaç duyuluyor.
Müzik dinlemek için telefonunuzun pek de yeterli olmayan
hoparlörünü kullanıyorsanız veya “ucuz” malzemelerle imal edilmiş bir kulaklık
ya da ses sitemi tercih ediyorsanız, şarkıların arasında bolca cızırtı, insanı
hiç de etkilemeyen boş bir gürültü hissini yaşamanız kaçınılmazdır.
Oysa müziğin etkileyici yanı, tüm o notaların, o seslerin,
şarkıların tınısını hissetmek ve doğada zor bulunan bu seslerin üstün bir
zekayla birleştiren bestecilerin yarattığı müthiş illüzyona şahit olmaktır.
Bunu da ancak kaliteli ses sistemleri sağlayabilir. Örneğin,
müzik dinlemek için Apple’ın orijinal Airpods kulaklıklarını
tercih etmişseniz, daha sonra başka kulaklıkları denediğinizde sesin çok yavan
geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, sesi daha güçlü ve gerçekçi
oluşturabilmek için kulaklığın içinde kullanılmış olan hassas ve değerli
materyallerin, ucuz kulaklık alternatiflerinde kullanılamamasıdır.
Bu nedenledir ki, ses sistemi üreten şirketler, yani
kulaklıklar, hoparlörler geliştiren şirketler, gerçekçi sesi üretmek için maliyetleri
çok fazla kısmanın, ses kalitesinde olumsuz sonuçlar doğuracağını bilirler.
Çoğu zaman ses sistemlerinin “pahalı” gibi görünmesinin altında bu zorunlu
maliyetler yatar.
Teknoloji üretimi kompleks bir süreç olduğu için bunu
anlayabilmek bazen zor olabilir ama konuyu çok daha basit bir örnekle anlatmak
gerekirse, 1 kilo peynir üretmek için, 10 kilo süt gerekmesini
hatırlayabiliriz. 1 kilo peynirin fiyatının 10 kilo sütün maliyetinden aşağı
düşürmenin zor olması gibi, kaliteli ses sistemleri için de gerekli olan,
gümüş, altın ve diğer değerli madenlerin maliyetini dikkate almak gerekiyor.
Spor yaparken müzik
dinlemek
Elbette müzik dinlerken, kulağınızda kaliteli bir ses üreten
kulaklığın olması kadar, kulağınıza dışarıdan ulaşan seslerin de az olması önemli.
Bu nedenle, özellikle gürültülü ortamlarda, kulağı tam olarak kaplayan Beats Solo Pro gibi bir
kulaklık, müzik keyfini artırmak için doğru bir seçim olur.
Spor yaparken, hızlı hareket ederken, koşarken
belki üstümüzde akıllı telefon gibi nispeten ağır bir cisim taşımak da zor
olacağı için, müzik dinlemeye daha uygun, kolumuza takılabilecek, Apple Watch Seri 5 gibi
bir cihazı tercih etmek de doğru bir karar olabilir. Koşarken, zıplarken,
ağırlık kaldırırken pahalı telefonunuzu düşürmek, sağa sola çarpmak, ekranını
kırmak gibi risklere girmeden, akıllı saatinizle hem vücut ritminizi ölçüp
sporu daha sağlıklı yapabilir hem de müziğinizi yüksek kaliteli ses üretimi ile
dinleyebilirsiniz.