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Neden yeşil erik yemelisiniz?

Neden yeşil erik yemelisiniz?

Yazın en lezzetli habercisi yeşil erik sofralarda hızla yerini aldı.

Dyt. Aslıhan Altuntaş, yeşil eriğin C vitamini, çözünebilir lif, potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besin olduğunun altını çiziyor.

✓ Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini arttırıyor, diş ve kemik sağlığını destekliyor.

✓ Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltıyor ve nötralizasyonu destekliyor. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiliyor.

✓ Çözünebilir lif açısından zengin bir besin olduğu için hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcı oluyor.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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