Yazın en lezzetli habercisi yeşil erik sofralarda hızla yerini aldı.

Dyt. Aslıhan Altuntaş, yeşil eriğin C vitamini, çözünebilir lif, potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besin olduğunun altını çiziyor.



✓ Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini arttırıyor, diş ve kemik sağlığını destekliyor.



✓ Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltıyor ve nötralizasyonu destekliyor. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiliyor.



✓ Çözünebilir lif açısından zengin bir besin olduğu için hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcı oluyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.