Sevdiklerinizle geçen her gün özeldir. Ancak bazı günler vardır ki asla unutulmaz. İşte siz de sevdiklerinizle birlikte unutamayacağınız bir nişan organizasyonu yapmak istiyorsanız; ihtiyacınız olan tüm ipuçları...

Hayatınızın en anlamlı ve özel gününe geri sayım başladı! Düğün hazırlıkları da başlamadan önce evinizde güzel bir nişan daveti vermek istiyorsunuz. Kafanızda bir çok soru işareti olması ise oldukça doğal. Paniğe kapılmayın! Evde nişan organizasyonu ve nişan masası süslemeye ait aradığınız tüm detaylar bu yazıda!



Nişan masası nasıl hazırlanmalı?

Nişan masası, evde yapılan nişan organizasyonlarının olmazsa olmazıdır. Çiftlerin zevklerine uygun olarak tasarlanmış çok fazla sayıda nişan masası organizasyon örneğini internette bulabilirsiniz. Dilerseniz bu örneklerden yola çıkarak dilerseniz tamamen özgün bir şekilde kendi nişan masanızı organize etmeniz oldukça kolay! Bir çok aksesuar ve eşyanın yer aldığı nişan masası hazırlama konusunda temel kural bütünlüğü sağlamak! İlk olarak hoşunuza giden bir konsepti belirleyerek yola çıkabilirsiniz. Örneğin doğa temalı, gümüş detaylara sahip, altın rengi detayların hakim olduğu, belli bir renk üzerine kurulu sonsuz sayıda nişan masası konsepti belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz konsept sadece masanın tasarım dilini anlatmakla kalmaz; davetin tümünde kullanılacak bir konsept olmalıdır. Bu anlamda seçiminizi yaptıktan sonra evde nişan masası hazırlarken kullanabileceğiniz belli başlı malzemelere ve bu malzemeleri nereden satın alabileceğinize değinmekte fayda var.



Nişan masası malzemeleri neler?

Çeşitli hediyeliklerin, ikramlıkların, yüzük tepsisinin, şamdanların, mumlukların, vazo ve çiçeklerin ve birtakım başka aksesuarların yer aldığı nişan masalarında dilediğiniz malzemeleri kullanmakta özgürsünüz! Birbirinden estetik alternatifleri ile nişan masası malzemeleri arasında yer alan farklı tasarımlara sahip söz tepsilerini, vazoları, şamdanları ve daha bir çok aksesuarı kendiniz seçerek evde nişan masası süsleme işi için organizasyon firmaları ile anlaşmanıza gerek kalmadan nişan organizasyonunuzu kendiniz tamamlayabilirsiniz! Ayrıca tüm bu aksesuarların altına sermeniz gereken nişan masası örtüsü seçeneklerine de göz atmayı unutmamalısınız! Seçmiş olduğunuz konsepte bağlı olarak satın alabileceğiniz saten, keten, jüt gibi farklı kumaşlardan üretilmiş masa örtülerine ek olarak masa eteği, runner gibi ek tekstil ürünleri kullanmayı da tercih edebilirsiniz."Peki ama bu kadar malzemeyi bir arada nerede bulabilirim?" Dediğinizi duyar gibiyim. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız veya İstanbul'a gelme imkanınız varsa şanslısınız! Tüm bu malzemeleri en kolay bulabileceğiniz tek bir adres var o da Eminönü! Özel günlerin vazgeçilmez adresi haline gelen Eminönü'nde her konsepte uygun nişan masası aksesuarlarını ve hediyelik seçeneklerini kolaylıkla bulabilirsiniz. Şark Han isimli pasajda bu anlamda alıcıya sayısız ürün çeşidi sunan çok sayıda dükkan bulunur. Bu handa yer alan dükkanlar sayesinde evde nişan masası hazırlamaya dair bütün ihtiyaçlarınızı tek adresten karşılama imkanı bulabilirsiniz.



Evde nişan masası nasıl olmalı?

Evde nişan masası süsleme işi sadece ihtiyaç duyduğunuz aksesuarları satın almakla bitmez. Bu aksesuarların doğru bir şekilde konumlandırılması ve nişan masasında bütünlüğün sağlanması son derece önemlidir. Bu anlamda internetteki örneklere göz atabileceğiniz gibi belli başlı görsel tasarım kurallarına bağlı kalmayı da tercih edebilirsiniz. Bu tip süsleme işlemlerinde en garanti yöntem simetriden faydalanmaktır. Masayı ortadan böldüğünüzü düşünerek iki tarafta da simetrik bir görünüm elde edecek şekilde aksesuarlarınızı yerleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Konseptinize uygun olarak satın aldığınız yapay çiçekleri vazolara yerleştirerek masanın iki başına konumlandırabilir; bunun gibi ikili ürünlerde aynı simetri özelliğinden faydalanarak yerleştirme yapabilirsiniz. Tekli olarak satın aldığınız ürünleri orta aksa konumlandırabilir; veya farklı ürünler olsa da form olarak birbirine benzeyen aksesuarları yine masanın iki tarafında kullanarak simetrik masa düzenlemesine katkı sağlayabilirsiniz. Bunların haricinde özgün ve asimetrik düzenlemeler yapabilir; özgün tasarıma sahip bir nişan masası oluşturabilirsiniz. Yerleşim planlaması yaparken karşıdan çekilecek fotoğrafları, gelin ve damadın söz yüzükleri takılırken, pasta kesilirken oluşabilecek görüntüleri düşünerek masa ve çevre düzenlemesi yapmanızda fayda var!



Evde nişan masası hazırlamanın püf noktaları neler?

Nişan masası modelleri için görsellik kadar kullanışlılık da oldukça önemlidir. Aksesuarları karşıdan ve yanlardan bakıldığında hoş bir görünüme sahip olacak şekilde yerleştirmiş olsanız da, bu durum nişan masanızın kullanışlı olduğunu söyleyebilmek için yeterli değildir. Nişan masasının kullanışlı olabilmesi için hediyeliklerin misafirlerin kolay erişebileceği bir konumda olması, çiftin isimlerinin yazdığı veya resimlerinin bulunduğu aksesuarların en görülebilir noktalara yerleştirilmesi, pastanın altında kullanılacak olan servis tabağının fotoğraf çekimine uygun olarak konumlandırılması ve pasta servis araç ve gereçlerinin de önceden bu noktada hazır bulunması gibi detaylara dikkat ederek çok daha kullanışlı bir nişan masasına sahip olabilirsiniz. Kullanışlı bir nişan masasına sahip olduğunuzda, insanlar çeşitli nesnelere ulaşmak için dekorasyonunuzu bozmak durumunda kalmaz. Böylece dekorasyonunuzun çok uzun saatler boyunca sabit kalabilir.



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