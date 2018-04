Nokia Lumia 630 almak için 5 neden!

Nokia Lumia 630 hem Windows Phone 8.1 işletim sistemiyle hem de uygun fiyatıyla her bütçeye hitap eden, renkli, hafif ve kullanışlı bir akıllı telefon. Herkesin Nokia Lumia 630 almaya karar verirken farklı bir nedeni var.

İşte size Nokia Lumia 630 satın almak için 5 neden:



1. Mix Radio ve Here Drive gibi Benzersiz Nokia Uygulamaları

Lumia 630'da başlamanıza yardımcı olmak için birçok uygulama önceden yüklenmiş geliyor ve Windows Phone Store'da binlerce başka uygulama bulunuyor. 128 GB'a genişletilebilen depolama alanı ile favori uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı, müziğinizi ve çok daha fazlasını depolamak için geniş alana sahip olacaksınız. Yeni Word Flow klavyeyi WhatsApp, Line ve WeChat gibi uygulamalarda denediğinizde rahatlığına inanamayacaksınız. Windows Office uygulamalarının yanı sıra Nokia’nın ücretsiz Mix Radio, HERE Maps ve HERE Drive+ gibi HERE’den ücretsiz global haritaların ve navigasyonun dahil olduğu uygulamalar da kullanıcılara zaman kazandıran yüksek teknolojili Lumia akıllı telefonlarda sunulan deneyimlerin aynısını sunuyor.



2. Yeni İşletim Sistemi

Yeni deneyimler sunan Windows Phone 8.1 işletim sisteminin son sürümü de ilk kez bu cihazlarda kullanıldı. Bugüne kadarki en iyi Windows Phone deneyimini sunan, Windows Phone'un en yeni ve en iyi özelliklerini sergileyen bu telefonda, sayısız akıllı telefon deneyimini ve gerçek zamanlı senkronizasyonu kesintisiz olarak yaşayacaksınız.



3. İşlemci Gücü

Dört çekirdekli işlemciye sahip olan Lumia 630 ekonomik fiyatıyla sunduğu üstün deneyimden ödün vermeden olağanüstü hızlarda işlem yapabiliyor. Bünyesinde tüm uygulamalara daha hızlı erişim deneyimi sunan Snapdragon dört çekirdek işlemci barındırıyor.



4. Ekran Boyutu

4,5 inçlik ekrana sahip olan Lumia 630, ekonomik bir fiyatla üstün bir deneyim sunuyor. ClearBlack ekranıyla muhteşem bir eğlence deneyimi sunmanın yanı sıra videoları eşsiz netlikte izlemeye imkan tanıyor. Windows Phone 8.1 güncellemesine eşlik eden yeni eşsiz Lumia deneyimleri de Nokia’nın görüntülemedeki liderliğini daha ileri taşıyor. Nokia Lumia 630, üstün fotoğraf deneyimi için 5 MP kamera barındırıyor.



5. Ekonomik Fiyat

Nokia Lumia 630, dört dörtlük bir Windows Phone 8.1 deneyimi sunuyor ve Microsoft ile Lumia yeniliklerine daha uygun fiyatla ulaşmayı mümkün kılıyor. Lumia 630, kullanımı kolay arayüzü ve zengin bir şekilde kişiselleştirebilmeye olanak tanıyan notifikasyon/bilgilendirme ekranı, dört çekirdekli işlemcisi, rengarenk kapakları ve ergonomik tasarımıyla Mayıs sonu itibariyle satışa çıktı. Özellikle genç kullanıcıların çok beğeneceği Nokia Lumia 630’un tavsiye edilen satış fiyatı 599 TL.



Microsoft Cihazları Hakkında

Microsoft Cihazlar Grubu, aralarında Lumia akıllı telefonları ve tabletleri, Nokia mobil telefonları, Xbox donanımı, Surface, Perceptive Pixel ürünleri ve aksesuarlarının da bulunduğu, dünyada bir milyardan fazla insanın kullandığı ödüllü cihazları barındırmaktadır.