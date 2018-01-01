Elele dergisi 2018’i rengarenk ve dopdolu karşılıyor.

Son dönemin en çok beğenilen genç oyuncularından Özge Gürel bu ay Elele’nin kapağında... Şahane fotoğraflar ve eğlenceli röportajı sakın kaçırmayın!



Dergide bu ay ayrıca yakışıklı oyuncu Hakan Kurtaş ve güzellik sırları ile Hazal Türesan’ın da çok özel kareleri yer alıyor. Ayrıca sezon bitmeden alınması gerekenler listesi, kışa özek bakım önerileri, şehirde bu ay yapılabilecek aktiviteler, seyahat rotaları ve davetler için hazırlayabileceğiniz minik ve leziz atıştırmalık tarifleri Elele’nin ocak sayısında!



Derginin okurlarına bir de hediyesi var: Astroloji Günlüğü kitabı dergiyi alan herkese ücretsiz...

Ocak sayısı çıktı.

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