Sosyal medya sayesinde yoğun bir bilgi sağanağı altında yaşıyoruz. Artık hangisinin doğru, hangisinin yanlış bilgi olduğu farketmiyor.

İnsan zihni duyduğu her şeye koşulsuz inanmak üzere gelişmiş bir yapıya sahiptir ve bu yapı ancak ve ancak çok okuyarak ve doğru kaynaklarla beslenerek geliştirilebilir. Özellikle genel kültür bilgilerinin doğruluğu üzerine büyük bir şüphe olsa da listemizdeki bilgilere güvenebilirsiniz.



1- Kediler

Kediler hayatımızda oldukça fazla yer tutmaktadır. En kalabalık sokaklarda bile mutlaka bizlerle yollarda gezinen kedilere rastlamak mümkündür. Kötü niyetli insanlarımız olmasına rağmen büyük çoğunluğumuz hayvan sevgisine sahibiz diye düşünüyoruz. Kediler aslında miyavlamazlar. Yıllar içinde bu sesi insanlarla iletişime geçebilmek için geliştirmişlerdir.



2- İlk ezan

İslam ülkelerinin en büyük ortak özelliklerinde biri 5 vakit okunan ve duyulduğunda insana yoğun bir huzur ve inanç hissettirir. Dünya üzerinde her gün ilk ezanın Japonya’da okunduğunu biliyor muydunuz?



3- Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı hepimizin hatıralarında derin yer etmiş bir sinema ve kültür klasiğidir. Rıfat Ilgaz’ın öyküsünden Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanan Hababam Sınıfı ile ilgili bilinen bir bilgi aslında yanlıştır. Kitapta hiçbir yerde sınıfın tümüyle Fenerbahçeli olduğu yazmaz. Hatta birkaç kere Beşiktaş ve Galatasaray lafları geçer. Ama Ertem Eğilmez’in dehasını burada görürüz.



4- Kızıl saç

Etrafımızda en az gördüğümüz saç rengi nedir diye sorsak çoğunlukla cevap kızıl olacaktır. Her ne kadar kızıl renge boyatmak modası asla eskimese de aslında dünya nüfusunun sadece yüzde 1’i kızıl saçlı doğar.



5- Rüya

İnsan beyninin kendine oynadığı en büyük oyunlardan olan rüya görmenin gizemi ve çekiciliği asla bitmez. Yılda en 1500 adet rüya görebildiğimizi biliyor muydunuz? Beynimiz bu kadar rüya ile bize ne anlatmak istiyor?



6- Karga

Kargaları diğer kuşlardan ayıran en önemli özellik zekalarıdır. Güçlü bir hafızaya sahip olan kargalar, yüzleri tanımakta da oldukça maharetlidir. Uzun yıllar sonra kendine kötülük yapmış bir insanı tanıyıp, saldırıya geçen kargalarla ilgili birçok hikaye duymuşsunuzdur.