Öğretmenler gününe özel

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Öğretemenlere özel %30 indirim yapan Fruitflowers, çiçek buketlerinin en lezzetlisini hem, değerli öğretmenlerimiz hem de, bu özel günlerinde onları yalnız bırakmayan sevdikleri için hazırladı.

Fruitflowers, lezzetli ürünleriyle damak tadının yanı sıra göze de hitap ediyor. Bu yıl da öğretmenler gününe özel hazırladığı yeni meyve ve kurabiye buketleriyle onları hatırlamak ve teşekkür etmek isteyenlere lezzetin en güzel halini sunuyor. Fruitflowers, sipariş verildikten sonra anında hazırlanarak 2 saat içinde sevdiklerinizin kapısına kadar ulaştırılıyor. Bilgi ve sipariş için: 444 3 002