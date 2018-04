Öğretmenler mutsuz ve borçlu

Öğretmenlerin yüzde 81'i kredi borçlusu, 3 öğretmenden biri ek iş yapıyor...

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş), öğretmenlerin ekonomik durumlarını ortaya koyan bir araştırma yaptı. Araştırmada, öğretmenlerin yüzde 81'i kredi kartına borçluyken, her üç öğretmenden birinin ek iş yaptığı ortaya çıktı.



Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin ekonomik durumlarını ortaya koyan bir araştırma yaptı. 33 ilde 1004 öğretmenle görüşerek yaptığı 'Öğretmenlerin borç durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri' adlı araştırma sonuçları öğretmenlerin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları ortaya koydu. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 81'i kredi kartına, yüzde 79'u bankaya, yüzde 41'i esnafa, yüzde 39'u ise şahıslara borcu olduğunu belirtirken, yüzde 40'ı ise annesinden ve babasından maddi destek alıyor.



Araştırmada öğretmenlerin mutsuz ve borçlu olduğu, mesleğin itibarsızlaştırıldığı, yüzde 69'unun öğretmenliği bırakmayı düşündüğü de saptandı.



Araştırmanın dikkat çeken sonuçları şöyle:

"Öğretmenlerin yüzde 55'i kendine ait evi olduğunu, yüzde 45'i kendine ait bir evi olmadığını, yüzde 57'si kendine ait arabası olduğunu, yüzde 43!ü ise kendine ait bir arabası olmadığını, yüzde 53'ü kirada oturduğunu belirtti.



Öğretmenlerin yüzde 29''u ise ek iş yaptığını, yüzde 41'i esnafa borcu olduğunu bildirdi. Borcu olanların yüzde 51'i borcunun 0 ile 5 bin TL arası, yüzde 21'i ise 5 bin ile 10 bin TL arası olduğunu ifade etti.



Öğretmenlerin yüzde 39'u şahıslara nakit borcu olduğunu belirtirken, borcu olanların yüzde 50'si borcunun 0 ile 5 bin TL arası, yüzde 26'sı ise 5 bin ile 10 bin TL arası olduğunu söyledi.



Öğretmenlerin yüzde 79'u herhangi bir bankaya borcu olduğunu, borcu olanların yüzde 48'i borcunun 20 bin TL ve üzeri olduğunu, yüzde 81'i ise kredi kartı borcu olduğunu belirtti.



Borcu olanların yüzde 64'ü borcunun 0 ile 5 bin TL arasında, yüzde 21'i ise 5 bin ile 10 bin TL arasında olduğunu; yüzde 40'ı annesinden, babasından ya da arkadaşlarından maddi destek aldığını söyledi.



ÖĞRETMENLER MUTSUZ VE BORÇLU

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, bugün öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları, Cumhuriyet döneminden bugüne geçen yıllar içinde sürekli gerilediğine dikkat çekerek, özellikle AK Parti iktidarı döneminde eğitim sisteminde yaşanan köklü değişikliklerin, 4+4+4 gerici eğitim yasasıyla Öğretim Birliği'ne vurulan darbenin, okul dönüşümlerinin, siyasi kadrolaşma, yandaş yönetici atama hevesinin, eğitimin dini referanslara göre şekillendirilmek istenmesinin öğretmenlerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirdiğini kaydetti. Öğretmen yetiştirme sürecinin siyasallaştırılarak çökertildiği, öğretmenliğin saygınlığının da bundan büyük zarar gördüğünü dile getiren Veli Demir, son yıllarda siyasi iktidar tarafından öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen söylem ve tutumların süreklilik kazanmasının, Alo 147 gibi isimsiz ihbar hatlarının kurulmasının, öğretmene yönelik şiddet eylemlerini artırdığını belirterek, "Bu tür olaylar sonucunda hayatını kaybeden ya da ciddi sağlık problemleri yaşayan öğretmenler bulunmaktadır." dedi.



ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 93'?Ü MESLEĞİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİ YETERSİZ BULDU

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 42'sinin erkek, yüzde 58'inin ise kadın olduğu belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 77'sinin hiçbir sendikaya üye olmadığı, sadece yüzde 23'ünün herhangi bir sendikaya üye olduğu tespit edildi.

Öğretmenlerin yüzde 93'ü mesleğinden elde ettiği gelirleri yetersiz buldu.

Öğretmenlerin yüzde 91'i eğitim öğretime hazırlık ödeneğini yetersiz buldu.

Öğretmenlerin yüzde 84'ü gelirindeki yetersizliğin mesleki verimini düşürdüğünü belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 91'i verilen çocuk yardımının yetersiz olduğunu belirtti

Öğretmenlerin yüzde 91'i ek ders ücretlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 87'si ek ders ücretlerinin kesilmemesi için hasta raporlarını işleme koydurmak istemediklerini belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 73'ü gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerle benzer çalışma koşullarına sahip olmadıklarını belirtti

Öğretmenlerin yüzde 68'i kazandığım para ile çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamadığını, yüzde 22?si ise kısmen karşıladığını belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 73'ü gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle mesleğine motive olamadığını belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 61'i gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 69'u daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olursa öğretmenliği bırakacağını belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 89'u gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını belirtmiştir.

Öğretmenlerin yüzde 86'sı öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 85'i son on yılda alım gücünün düştüğünü belirtti.



"EĞİTİM HER AŞAMASINDA PARASIZ OLMALI"

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir sorunun çözümü için ise yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Eğitimin ulusal, bilimsel, laik ve kamusal esaslara dayandırılmasını, her aşamasında parasız olmasını,

Öğretmenlerin sosyo-ekonomik statülerini yükseltecek önlemler alınmalı,

Eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmeli,

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yönündeki söylem ve uygulamalara son verilmeli,

Gerici, ırkçı ve bölücü kadrolaşmanın önlenmesini, eğitim yöneticiliği için nesnel ölçütlerin geçerli kılınmalı,

Eğitim kurumlarımızın personel ihtiyacının gerçekçi bir biçimde belirlenerek, yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmeli,

Okullarda 'kölelik sistemi' veya 'mevsimlik işçi' olarak adlandırılan ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli,

Ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak, yeni bir öğretmen yetiştirme sistemi geliştirilmeli,

Eğitimde etnik kimlik ve mezhep-tarikat gibi kimlikleri öne çıkartacak ithal müfredat programları yerine, ulusal, laik, bilimsel ve halktan yana programlar uygulanmalı. Eğitim çalışanları ve tüm kamu çalışanlarının örgütlenme haklarının önündeki bütün engellerin kaldırılıp, grev ve toplu sözleşme hakkının tanınmasını istiyoruz."



