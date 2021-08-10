Okula dönmeye hazır mıyız?

Çocuklarımızın okul dönemi, Eylül ayı ile birlikte yeniden başlayacak. Bu kez, pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze eğitimin tam kapasiteyle açılması bekleniyor. Yani çocuklarımız için yeniden okulla, arkadaşlarıyla, sınıflarıyla, sıralarıyla, öğretmenleriyle buluşma zamanı yaklaşıyor. Ancak bu sürece biz onlardan daha iyi hazırlamak durumundayız zira ebeveynler olarak üzerimize düşen görevler, şimdiden başlıyor.

Okula dönüş alışverişleri yaz aylarından başlar ve artık o dönemin içindeyiz. Çocukların yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyacakları eğitim materyallerini listeleyip, eksikleri temin etmek için kısa bir vaktimiz var. Bu süreçte, çocukların okulda veya evde eğitim için ihtiyaç duyacakları ürünleri doğru tespit edip çok geciktirmeden sipariş vermek doğru bir karar olacaktır. Çocuklar, boyama yapmak istediklerinde, boyama kalemlerinin eksik olması ve yeni boyama kalemleri sipariş etmek için 2-3-5 gün beklemek resim yapmak için şevk kazanmış çocukların kendini geliştirmesi için pek faydalı olmayacaktır.

Yine, yazmak, çizmek, yazıcıdan belge, resim ve ödev çıkarmak için evde mutlaka fotokopi kağıtları bulunmasını da tavsiye ediyoruz.

Çocukların okulda birden bire eğitim düzenine girmenin şokunu yaşamamaları için de alıştıkları dijital düzen içinde, oyunlaştırılmış eğitimlerle geçen yıl öğrendikleri konuları eğlenceli şekilde tekrar etmeleri faydalı olabilir.

Oyunlaştırılmış dijital dersler

Bu amaçla da çocuğunuzun kullandığı tablet veya PC için geliştirilmiş ücretli veya ücretsiz eğitim uygulamalarını inceleyebilir, bunların arasında özellikle, oyunlaştırılmış olanlarını tercih edebilirsiniz. Bu uygulamalar, “ders çalıştırdığını” çocuğa belli etmeden, kurgulanmış oyunlar vasıtasıyla eğitim vermeyi hedefliyorlar ve çok başarılı oluyorlar. Yabancı dil, matematik, coğrafya, fen bilgisi, okuma-yazma pratiği gibi konularda çok başarılı oyunlar bulunuyor.

Aynı zamanda, yeni eğitim döneminde çocuğun alacağı dersleri önceden incelemek ve bu dersleri kapsayan uygulama ve oyunları şimdiden incelemeye başlamak da yararlı olabilir zira bu iş zaman alan bir süreç. Farkı uygulamaların demolarını indirip denemek, uygunluğunu gözünüzle görmek isteyebilirsiniz ki, çok sayıda uygulama arasında en faydalı olanları seçmek her zaman kolay olmuyor.

Soğuklara karşı önlem alın

Yeni dönemde çocukların soğuktan daha az etkilenmesi ve güçlü bir bağışıklık geliştirmesi için, boynunu, ellerini, ayaklarını soğuktan koruyacak kıyafetlere de önem vermenizi tavsiye ediyoruz. Atkı, bere, eldiven, çorap gibi alışverişlerde, daha fazla alternatif ve farklı seçenekler tercih etmek pandeminin etkisinin henüz tam anlamıyla geçmediği bu dönemde doğru bir hamle olacaktır.