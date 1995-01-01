Onlar anneliği seçtiler!

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İlişkilerimiz hayatımızın gidişatını önemli ölçüde belirliyor. Artık tek kişilik değil iki kişilik düşünmeye başlıyoruz. Peki ya anne olunca? İşte kariyerini anne olduktan sonra askıya alan ünlüler!

Kariyerine ara veren anneler!

Haber: Hafta Sonu

Demet Kutluay

Demet Kutluay, 1995 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Kazandığı derece kendisine renkli dünyanın kapılarını açmakta gecikmedi, 1997 yılında ‘Böyle mi Olacaktı’ ve ‘Bir Demet Tiyatro’ adlı yapımlarda kendisini gösterdi. ‘Kahpe Bizans’ ve ‘Asansör’ gibi filmlerde kendisine yer bulan Kutluay, 2005 yılında hayatının aşkı, milli basketbolcu İbrahim Kutluay’la evlendi ve kariyerine esaslı bir mola verdi. Eşinin işi sebebiyle bir süre Yunanistan’a bile yerleşen Kutluay, kısa süre önce ailece rol aldıkları bir reklam filminde boy gösterdi.

