İlişkiler bazen çok sessizce biter. Bir bakarsınız duygularınız eskisi kadar kuvvetli değildir, eskisi kadar çekim duymazsınız karşınızdakine. Bunu kendinize ifade edene kadar da biraz sevimsiz şeyler yaşayabilirsiniz. Mesela onu önemsememeye başlarsınız. İşte size bu konuda ipucu olabilecek bir kaç işaret.

Daha fazla yalnız vakit geçirmek istersiniz

Eskiden hep onunla birlikte vakit geçirmek ve birlikte olmak için can atardınız ama son zamanlarda yalnızlığınızı daha bir sever oldunuz. Şimdilerde yalnız başınıza dolaşmak, sinemaya gitmek ya da arkadaşlarınızla buluşmak daha bir keyifli gelmeye başladı. Üstelik bu sırada onun ne yaptığını merak etmiyorsunuz bile. Galiba çok da önemsemiyorsunuz, ne dersiniz?







Onun sorunlarıyla ilgilenmek istemezsiniz

Hepimiz önemsediğimiz insanların problemlerini dinlemek ve onlara yardımcı olmak isteriz. Ancak birini önemsemediğinizde artık onun problemlerini sorunlarını dinleyip canınızı sıkmak istemezsiniz. İşte sizing de ilişkiniz de artık onun problemlerinden kaçar hale geldiyseniz belki de onu artık eskisi kadar önemsemiyorsunuz demektir.







Çevresine ilgi duymamaya başlarsınız

Önemsediğiniz insanın sadece kendisiyle değil çevresiyle de ilgili olursunuz. Kiminle geziyor, ne yiyor, ne içiyor her şey hakkında bir fikriniz olsun istersiniz. Ancak onu önemsememeye başladığınızda ise durum biraz değişir. Artık onun çevresi de sizin için tüm albenisini kaybeder.







Yanınızda yürüyen bir dert gibi gelmeye başlar

Birini önemsememeye başladığınızda yanınızdaki varlığı bile size batmaya başlar. Onunla olmak istemediğinizde yanınızdaki kütlesi gittikçe büyür ve size bir dertmiş gibi gelmeye başlar. Bu gelebileceğiniz son aşamadır. Hem sizin hem de karşınızdaki kişi için oldukça büyük bir problemdir.







İyi yönlerinden çok kötü yönlerini görmeye başlarsınız

Değer verdiğiniz birinin kötü yönlerini gördüğünüzde bile onlara hemen birer kılıf uydurursunuz. Ancak verdiğiniz değer azaldığında ise bu değer de otomatik olarak düşer ve kötü yönleri size batmaya başlar. Birini önemsememeye başladığınızda geriye sadece kötü yönleri kalır. Eğer siz de iyi yönlerinden çok kötü yönlerine odaklandıysanız karşınızdaki kişiyi artık hiç ama hiç önemsemiyorsunuz demektir.