Kadınlar evliliği ve çocuk sahibi olmayı
hayatlarında yapılması gerekenler listesinde arkalara attıkça yeni nesil
''üvey anne''ler türedi. Nasıl mı? Bunlar 30'larında kariyer sahibi,
hayatlarında bir tek ''kendileri'' olan kadınlar. Gece geç saatlere
kadar dışarıda oluyor, restoranlarda yemek yiyor, evlerini
temizlikçilere emanet ediyorlar; böylece çocuğu olan birileriyle
karşılaşma olasılıkları çok düşük. Ancak bu kadınlar, önceki
ilişkisinden çocuğu olan adamlarla çıktıkları zaman birdenbire 'üvey
anne'' moduna geçmek zorunda kalıyorlar. Yani olabildiğince hızlı bir
şekilde ''anneliği'' öğrenmeleri gerekiyor.
Bu arada erkekler, eskiye
kıyasla çocuklarıyla çok daha ilgili. Kısacası siz de çıktığınız
erkeğin çocuğu olduğunu öğrendiğinizde kendinizi annelik yaparken
bulabilirsiniz.