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Onu seviyorsunuz peki ya çocuklarını?

Aniden üvey anne olmaya hazır mısınız?
Kadınlar evliliği ve çocuk sahibi olmayı hayatlarında yapılması gerekenler listesinde arkalara attıkça yeni nesil ''üvey anne''ler türedi. Nasıl mı? Bunlar 30'larında kariyer sahibi, hayatlarında bir tek ''kendileri'' olan kadınlar. Gece geç saatlere kadar dışarıda oluyor, restoranlarda yemek yiyor, evlerini temizlikçilere emanet ediyorlar; böylece çocuğu olan birileriyle karşılaşma olasılıkları çok düşük. Ancak bu kadınlar, önceki ilişkisinden çocuğu olan adamlarla çıktıkları zaman birdenbire 'üvey anne'' moduna geçmek zorunda kalıyorlar. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde ''anneliği'' öğrenmeleri gerekiyor.
Bu arada erkekler, eskiye kıyasla çocuklarıyla çok daha ilgili. Kısacası siz de çıktığınız erkeğin çocuğu olduğunu öğrendiğinizde kendinizi annelik yaparken bulabilirsiniz.

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