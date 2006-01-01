Bu ay her yer kırmızı ve pembe. Öyle ki, yediklerimiz bile! Siz de her mevsim bulabileceğiniz orman meyveleri ile süslü, bol sevgi içeren bu tatlar ile romantik ambiyansı ve kırmızı-pembe ruhunu devam ettirin.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta

Tarifler ve hazırlayan: Semiha Balkan Ermutlu

Paşabahçe, The Foxland ve Zara Home’e teşekkür ederiz.



Pavlova

Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 6-8

Malzemeler

• 250 gr pudra şekeri

• 4 yumurta beyazı

• 2 çay kaşığı mısır unu

• 1 çay kaşığı beyaz sirke

• 2 paket krem şanti + 2 bardak badem sütü

• 250 gr çeşitli taze veya donmuş meyveler



Hazırlanışı

Yumurta beyazlarını mikser ile çırparken içine azar azar pudra şekeri katıp beyaz kar gibi bir köpük haline gelene kadar çırpın. Hazırladığınız karışımın katı olması gerekiyor. Ardından içine beyaz sirke ve mısır ununu katıp spatula ile iyice karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyup üzerine karışımı yarım yarım dökün; çapı ortalama 25 cm olacak iki daire oluşması gerekiyor. Çok ince bir tabaka olmamasına dikkat edin. 150 derece ısıttığınız fırına koyduktan sonra ortalama 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Kremşanti ve orman meyveleri ile dekoratif süsledikten sonra servis edin. Taze ve donmuş meyveleri beraber kullanabilirsiniz.





Kımızı velvet kek

Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 8-12

Malzemeler

• 1 + 1/4 bardak sıvı yağ

• 1 bardak yağlı yoğurt ve krema karışımı

• 2 yumurta

• 2 yemek kaşığı organik kırmızı gıda renklendirici

• 1 çay kaşığı elma sirkesi

• 1 tatlı kaşığı organik vanilya şurubu

• 2+1/2 bardak un

• 1+3/4 bardak pudra şekeri

• 1 paket kabartma tozu

• 1 yemek kaşığı kakao

• Bir tutam tuz

Kreması için;

• 225 gr oda sıcaklığında labne peyniri

• 5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

• 2 bardak şeker

• 1 tatlı kaşığı organik vanilya şurubu



Hazırlanışı

Yağ, yoğurt, yumurta, vanilya, gıda renklendiricisi ve sirkeyi mikser ile iyice karıştırın. Ardından kuru malzemeleri ekleyin. Un, şeker, kabartma tozu, kakao, tuzu da ekleyerek önce ağır ağır, ardından hızlı bir şekilde tüm malzemeleri karıştırın. Fırın kabını yağladıktan sonra içine dökün. 180 derecede yaklaşık 50 dakika pişirmeniz yeterli. Ayrı bir yerde kremayı hazırlayın ve kek soğuduktan sonra şekline göre üzerine spatula ile sürün.





Çikolatalı atıştırmalıklar

Hazırlama süresi: 60 dakika

Kaç kişilik: 8-12

Malzemeler

• 100 gr beyaz kuvertür çikolata

• 1 paket çubuk kraker

• 2 yemek kaşığı kek kırıkları

• 1 paket çeşitli şekerleme

• 2 çay kaşığı yenilebilir altın tozu



Hazırlanışı

Beyaz kuvertür çikolatayı ısıya dayanıklı, cam derin bir bardağın içine parçalar halinde koyun. Ayrı bir kabın içine su koyup bu bardağı içine yerleştirin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak benmari usulü çikolatayı sıvı hale getirin. Tezgah üzerine yağlı kağıt koyun ve üzerine fırın telini yerleştirin. Erittiğiniz çikolatanın içine çubuk krakerleri koyun ve tüm yüzeyini çikolatayla kaplayın. Ardından bu telin üzerine yerleştirin. Çikolata tam kurumadan süslemek için şekerlemeler, yenilebilir renkli toz boyalar ile dekoratif şekilde süsleyebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve servis edin.



